Romagnano-Sp.Pietrasanta, Alberti: «Una partita molto importante»

Partita imperdibile al "Raffi". Il tecnico amaranto analizza il delicato scontro al vertice e fa il punto sull'infermeria

Seconda Categoria - Ai tifosi interessati si consiglia si recarsi in anticipo al "Raffi" di Romagnano perchè la tribuna centrale sarà sicuramente colma per lo scontro al vertice di Seconda Categoria Romagnano-Sp.Pietrasanta, in programma domenica 4 novembre alle ore 14.30. Gli amaranto di mister Alberti godono di ottima salute e, con 10 punti nelle ultime 4 gare, tallonano le due capoliste Corsanico e appunto Sporting Pietrasanta. I versiliesi attualmente sembrano imbattibili, basta dire che nelle ultime tre partite hanno segnato ben 14 reti, subendone solo 3. Entrambe le formazioni hanno molti giocatori con esperienze in categorie superiori e due mister più che preparati.



Di seguito le parole di Alberti che anilizza la partita e fa il punto sull'infermeria.



Mister domenica primo grande scontro al vertice... Che valore ha questa partita?

"Anche se siamo appena alla 7° giornata una partita molto importante, perché giochiamo contro i primi della classe, contro una grande squadra e soprattutto perché vorremo cercare di rimanere attaccati al treno delle prime".



Gli avversari a detta di molti sono la squadra piu forte del torneo... può confermare?

"Parlano i numeri. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ad oggi sono primi in classifica, miglior attacco ed ancora imbattuti, se poi aggiungiamo le 3 gare di coppa sono ben 31 le reti segnate, praticamente una media di più di 3 reti a partita con solo 3 reti al passivo. Una squadra costruita per vincere con ottimi giocatori che non c'entrano niente con la categoria, tra i quali spicca Capuano con oltre 350 presenze tra i professionisti, di cui circa 150 in Serie A. Alla guida un mister esperto come Dati, assoluto dominatore del campionato scorso".



Lo considera un test di maturita per la sua squadra?

"Sicuramente ma so di avere a disposizione un gruppo di ragazzi fantastici che sta facendo enormi sacrifici e vederli allenare durante la settimana con tanta intensità e dedizione è per me motivo di grande orgoglio. Per questo sono sicuro che se continueremo a lavorare in questo modo potremo toglierci grandi soddisfazioni. Comunque già domenica i ragazzi hanno dimostrato grande maturità, vincendo in un campo al limite della praticabilità contro un ottima squadra che non merita la posizione attuale in classifica. Colgo l'occasione per mandare un abbraccio a mister Bambini, grande persona, so quanta passione e professionalità mette nel suo lavoro e mi dispiace tanto per come si siano evolute le cose in settimana".



Situazione squalifiche e infermeria?

"Non ci sono squalificati, purtroppo non posso dire altrettanto per quanto riguarda l'infermiera: Bruni e Lombardi rientreranno ormai anno nuovo, mentre Veralli e Mosti fermi da fine settembre sono rientrati in gruppo ma ne avranno ancora per due settimane. Sono invece recuperati Menchini, Lombardini e Tenerini, anche se non sono ancora al 100%."