Romagnano-Sp.Pietrasanta 1-0, El Bard nel finale fa esplodere il `Raffi`

Il ds Bardini: "Vorrei dedicare la vittoria al capitano Andrea Dell'Amico"

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Fusani, Perinelli, Kabashi, Dell'Amico, El Bard, Coletti, Nardini, Lopez, Poggi, Costa, Domenici, Lombardini (95' Tenerini) (A disp. Grossi, Vanni, Menchini, Fall, Bertoneri, Di Benedetti) All. Alberti

SPORTING PIETRASANTA: Ceragioli, D'Onofrio, Capuano, Ambrosi, Perregrini, Poletti, Panicucci, Dati G., Dati A., Baldi, Pellegrinetti (A disp. Rebellino, Costa, Maggi, Pandolfi, Silvestri, Tedeschi, Puccetti, Cipollino) All. Mazzei

RETE: 85' El Bard



ROMAGNANO- Lo scontro al vertice tra Romagnano e Sporting Pietrasanta non delude le aspettative, partita bellissima e combattuta tra due ottime squadre. Sin dai primi minuti è una grande battaglia, giocata a centroampo. Ci prova subito Lombardini per i padroni di casa, ma Ceragioli è attento. Al 25' è la volta di Poggi ma ancora l'estremo difensore ospite dice di no. Il Pietrasanta si fa vedere bene nel finale della prima frazione, quando al 45' il colpo di testa di Dati finisce a lato da buona posizione.



Nella ripresa sembra partire meglio il Pietrasanta ma alla distanza vengono fuori i locali: Lopez, anticipato da Ceragioli, ed El Bard, su cui è provvidenziale l'intervento di Capuano. Si arriva al minuto 85 e quando la partita sembra destinata al pareggio Costa fa una giocata incredibile, salta 5 uomini e crossa in mezzo, Ceragioli respinge come può ed El Bard di testa corregge in rete. Nei 6 minuti di recupero il risultato non cambia. Da Romagnano: Romagnao 1 Sporting Pietrasanta 0.



Con questa vittoria i ragazzi di mister Alberti raggiungono i diretti avversari in seconda posizione (16 pt), un punto dietro la coppia di vertice Fivizzanese-Corsanico (17 pt).



Di seguito le parole del ds Bardini a fine gara: "Una vittoria importante ma dobbiamo stare con i piedi per terra, il campionato è lungo, possiamo toglierci delle soddisfazioni, ma solo se continuimao a giocare come oggi. Vorrei dedicare la vittoria al capitano Andrea Dell'Amico, oggi è il suo compleanno, ma purtroppo ha avuto un brutto infortuno al 5' del primo tempo ed è uscito subito. La squdra è vicina a lui e gli augura una pronta guarigione".