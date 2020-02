Romagnano-Ricortola 2-0, amaranto allungano

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Begotti, Di Benedetti (24' Nardini), Bertoneri (76' Perinelli), Dell'Amico (63' Domenici), Bevilacqua, Veralli, Lombardini, zoppi, Canesi (43' Coletti), Costa (70' Del Sarto), Giulianelli (Franchi, Lazzeri, Sparavelli, Mulinacci) All. Alberti

RICORTOLA: Murgese, Cola, Vanni, Angeloni, Mannucci, Spallanziani, Pedrinzani, Brizzi (65' Scarci), Russo, Pezzetti (68' Ricci), Stocchi (Ambrosini, Michelucci, Barotti, Sacchetti, Gallone, Casali) All. Fini

RETI: 9' Dell'Amico, 11' Dell'Amico



ROMAGNANO- Meritata vittoria del Romagnano che tra le proprie mura si impone grazie alla doppietta di Dell'Amico e vola a + 4 dalla seconda Podenzana, oggi ferma per il turno di riposo.



Primo tempo nel quale la capolista, qualitativamente superiore, tiene il pallino del gioco e prova a sfondare dalla fascia destra, con i tagli verso l'interno del fantasista Costa. Il Ricortola, messo bene in campo da mister Fini, difende con attenzione e quando la difesa è superata ci pensa Murgese con almeno due parate decisive.



Nella ripresa il Romagnano cambia marcia e al 9' trova il vantaggio con Dell'Amico che mette dentro a porta sguardina dopo un'altra bella parata di Murgese su tiro di Lombardini. Il colpo del KO arriva dopo soli due minuti: la difesa neroverde è infilata da un bel passante per Costa il quale pesca con un preciso assist Dell'amico che in tuffo di testa insacca sul secondo palo.



Nella foto il classe 1975 Tatiano Nardini.