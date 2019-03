Romagnano-Ricortola 1-3, ha vinto la fame

Grandissima vittoria in rimonta degli uomini di Brizzi. Sugli scudi Ginocchi con una doppietta

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Fusani, Di Benedetti, Kabashi, Dell'Amico, Nardini, Veralli, Del Bard, Poggi, Costa, Demenici, Lombardini (a disp. Franchi, Michelucci, Perinelli, Mosti, Bertoneri, Coletti, Tenerini, Monaco Lopez) All. Alberti

RICORTOLA: Murgese, Veralli, Fabiani, Bertuccelli, Cola, Angeloni, Pedrinzani, Petrocchi, Ginocchi, Stocchi, Suzuki (a disp. Belloni, Brizzi, Spadoni, Mannucci, Giovannetti, Ascenzi, Marangon, Francis) All. Brizzi

RETI: 47' Lombardini, 53' Ginocchi, 43' Petrocchi, 46' Ginocchi



ROMAGNANO- Ha vinto la fame, la determinazione e la corsa nel derby del "Raffi". Quattro vittorie consecutive non vengono mai per caso e infatti il Ricortola di oggi ha dimostrato di essere una squadra unita e compatta, con grande corsa e dinamismo, capace di ribaltare lo svantaggio di inizio ripresa e chiudere addirittura sul 3-1 nei minuti di recupero. Da sottolineare, oltre la doppietta dell'intramontabile Ginocchi e la rete di Petrocchi, la grande partita del portiere Murgese, autore di due grandissime parate sul risultato di 1-1 che hanno di fatto invertito la rotta della partita.



La cronaca minuto per minuto:



Primo Tempo



2'. tiro di Costa dal limite dell'area, Murgese è ben appostato e devia in angolo.



11'. Poggi perde palla sul proprio limite dell'area, Suzuki calcia da buona posizione ma il suo tiro esce di poco sul secondo palo.



17'. Dell'Amico da fuori area calcia forte, fuori di poco



28'. In una mischia in area locale, contatto dubbio tra Suzuki e Kabashi, il direttore di gara fa segno di proseguire.



43'. Errore in disimpegno del Romagnano, Suzuki si trova a tu per tu con Fusani, parata. Sul contrasto il portiere locale si ferisce al volto ed è costretto ad abbandonare l'incontro con l'intervento dell'ambulanza.



Secondo Tempo



47'. Alla prima occasione Romagnano in vantaggio: Costa serve con un bel filtrante per Domeneci che la mette sul secondo palo dove Lombardini è ben appostato e di testa insacca [1-0].



52'. Pasticcio della difesa con il portiere neo entrato Franchi che atterra in area di rigore Pedrinzani: Ginocchidagli undici metri non sbaglia [1-1].



68'. Romagnano attacca e arriva al tiro con Dell'Amico, conclusione alta.



69' Corner di Lombardini, Veralli salta più in alto di tutti ma la sua incornata scheggia la traversa.



78' Assist di Nardini per Lombardini che si libera del marcatore e calcia a colpo sicuro ma il portiere ospite Murgese di oppone con un autentico miracolo.



82'. Lombardini trova il fondo a sinistra e mette dentro per Costa che a pochi passi dalla porta non colpisce bene la palla.



84' Grandissima parata di Murgese che con un colpo di reni riesce a deviare un gran tiro di Lombardini che sarebbe finito sull'angolo.



88' Grave errore in uscita del Romagnano che nella transizione rimane scoperto, Bertuccelli si trova davanti al portiere e non sbaglia [1-2]



91'. Altro errore del Romagnao che favorisce il contropiede per il Ricortola, concretizzato magistralmente da Ginocchi tra il tripudio dei suoi [1-3].