: Grossi, Coletti, Perinelli, Canesi, Nardini, Veralli, Giulianelli, Zoppi, Del Sarto, Costa, Domenici (Franchi, Dell'Amico, Bordigoni, Lazzeri, Bertoneri, Di Benedetti, Mosti, Sparavelli, Mannella) All. Alberti: Bernini, Toncelli, Grotti, Barsotti, Tomei, Simoni, Ambrogi, Cima, Galli, Bertini, Dini (Betti, Giannecchini, Giorgetti, Pellegrinetti, Pierini, Rossi, Verdigi) All. Meini: 20' Dini (S), 32' Zoppi (R) rig.: La capolista Romagnano non va oltre il pareggio nella gara casalinga contro lo Sporting Viareggio e viene raggiunta in vetta dal Podenzana, vincente nello scontro diretto con il Lido Di Camaiore. Parte bene la gara degli ospiti che passano in vantaggio al 20' con il numero 11. I ragazzi di Alberti reagiscono e dopo pochi minuti trovano il pareggio, grazie al penalty messo a segno da(Video). Nella ripresa il Romagnano mette qualcosa in più ma lo Sporting difende con ordine e rischia di tornare in vantaggio, la traversa nega la gioia. Al triplice fischio il giusto pareggio accontenta entrambe le squadre.

GIANLUCA MATELLI