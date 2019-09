Romagnano, pronti per la prima di Coppa

Seconda Categoria - Manca poco alla prima uscita stagionale del Romagnano targato Paolo Alberti. Domenica 8 settembre gli amaranto riceveranno per la prima di Coppa Toscana l’Atletico Carrara di mister Dati, reduce dal pareggio casalingo (0-0) con l’altra squadra del Girone C Attuoni Avenza. La compagine massese non potrà contare sul fattore campo, dato che la gara non sarà giocata al “Raffi” di Romagnano (la federazione non ha dato l’omologazione) ma al “Duilio Boni” di Fossone. L’appello della “famiglia Pucci” è che l’amministrazione velocizzi i lavori per poter tornare a giocare sul proprio campo almeno la domenica successiva, quando per la prima di campionato arriverà la Fivizzanese.



Passando al calcio giocato Romagnano-Atletico Carrara sarà sicuramente un derby da seguire, per la rivalità tra le due squadre e per vedere i probabili nuovi acquisti della società massese. Come sappiamo la squadra di Alberti in questo mercato estivo ha perso vari giocatori importanti ma la rosa è rimasta comunque di livello, con validi elementi come Dell’Amico, El Bard, Bertoneri, Domenici, Nardini, Coletti, Mosti, Veralli, Di Benedetti, Perinelli, Menchini, Costa e Stocchi.



Per quanto riguarda i nuovi arrivati la società ha sapientemente agito nell’ombra e all’oggi non è stato ufficializzato nessun acquisto. Quello che si sa è che si allenano stabilmente col gruppo giocatori di qualità come gli attaccanti Leonardo Giulianelli (foto) e Gabriele Del Sarto, i centrocampisti Simone Zoppi e Giacomo Canesi e il difensore Paolo Bevilacqua.



Giulianelli è un classe ‘91 che viene da una stagione in Terza Categoria ma è già stato con Alberti alla Tirrenia e in passato ha fatto bene in categorie superiori. Del Sarto è un esterno d’attacco ‘96 ex Torrelaghese, grande lottatore e motorino di fascia. Zoppi è un centrocampista esperto, classe ‘83, che dopo una carriera in Prima e Promozione è passato al Città di Massa Calcio a 5, dove la passata stagione ha conquistato la Serie A2. Canesi è un centrocampista ‘96 ex Bozzano, molto tecnico e in grado di fare più ruoli nel reparto. Bevilacqua è difensore centrale classe ‘90 ex Pietrasanta e Poveromo.



Non si sa chi tra questi sarà a disposizione domenica con l’Atletico, ma sicuramente sono innesti importanti che rendono la formazione amaranto tra le più attrezzate del torneo.