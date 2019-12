Romagnano-Podenzana 2-2, in parità il big match

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Franchi, Di Benedetti, Perinelli, Dell'Amico (65' El Bard), Bevilacqua, Veralli, Canesi (55' Lombardini), Zoppi, Del Sarto (77' Costa), Domenici, Giulianelli (Borzoni, Lazzeri, Bertoneri, Bordigoni, Coletti, Mosti) All. Alberti

PODENZANA: Magnani, Chiappucci, Chelotti, Mosti, Pigerini, Bertipagani, Lopez (67' Moscatelli), Viaggi, Lombardi, Guadagnucci, Manassero (Manzato, Gnoffo, Centofanti, Ariani, MAzzini, Gerali) All. Angeli

RETI: 51' Manassero, 57' Del Sarto, 86' Gnoffo, 89' Zoppi (rig.)



ROMAGNANO- Finisce con due gol per parte lo scontro al vertice di Seconda Categoria. Una bella partita dove ai punti avrebbe meritato il Romagnano che però si è trovato di fronte un Magnani in gran giornata che ha salvato il risultato almeno 3 volte. Dopo un bel primo tempo, il risultato si slocca al 6' della ripresa con un bellissimo gol del numero 11 lunigianese Manassero, bravissimo nello stoppare un traversone dalla trequarti e a mettere dentro in semirovesciata. Sei giri di lancette e il Romagnano pareggia con Del Sarto, caparbio nel liberasi del marcatore in area, dopo un bel fraseggio, e a trovare l'angolo giusto. La partita è vivace e le due squadre giocano a visto aperto, con il Romagnano che arriva più volte davanti a Magnani, ma senza riuscire a superarlo. A quattro minuti dal termine gli ospiti vanno di nuovo avanti su errore del portire di casa Franchi che non riesce a parare un tiro non irresistibile da fuori area di Gnoffo. Sembra fatta per il Podenzana che vede la vetta in solitaria ma a un minuto dal termine il direttore di gara sanziona l'atterramento in area di Lobardini ed indica il dischetto: dagli undici metri Zoppi non sbaglia e strappa il più che meritato pareggio.



Da segnalare l'accesa tifoseria ultras, la "Curva Dallas", del Romagnano (foto).



I risultati di giornata



Camaiore-Filattierese 1-0

Lido di Camaiore-Atlerico Carrara 1-1

Monti-Sporting Forte Dei Marmi 2-1

Monzone-Sporting Bozzano 3-0

Ricortola-San Macario 3-0

Sp. Viareggio-Fivizzanese 1-3



Classifica: Romagnano 29, Podenzana 29, Lido di Camaiore 28, Atletico Carrara 26, Monzone 26, Sporting Viareggio 21, Sporting Forte Dei Marmi 21, Fortis Camaiore 20, Ricortola 19, Monti 18, San Macario 17, Fivizzanese 17, Filattierese 17, Attuoni 15, Sporting Bozzano 5, Barbarasco -1.