Romagnano, Panizzi: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro”

Seconda Categoria - L’argomento del giorno da due mesi è sempre il solito: che fine avranno i campionati dilettantistici. Se lo chiede tutto il movimento del calcio minore, giocatori, allenatori, dirigenti, addetti ai lavori, sportivi etc. A pochi giorni da una (si spera) unica decisione per tutti i club, abbiano raccolto le impressioni di Gabriele Panizzi (foto), diesse del Romagnano Calcio, compagine che a sei turni dal termine guida il girone con 4 e 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici Atletico Podenzana, Atl.Carrara e Monzone.



A breve dovrebbe arrivare la sospensione dei campionati. Come la vedi? “Qui non ci sono mezzi termini, se dovesse arrivare la sospensione definitiva del campionato a malincuore la accetteremo”.



Questo periodo di inattività come lo passate? ”È un periodo purtroppo nero della nostra vita come nel pallone.. speriamo che almeno si possa intravedere un po' di luce in fondo al questo tremendo tunnel. L' ultimo giorno che ci siamo visti con i ragazzi è stato in semifinale con il Fonteblanda, gara che ci ha regalato la finalissima di Coppa Toscana, sembra passata una vita. Nonostante tutto ci teniamo in stretto contatto giornalmente con i ragazzi, facciamo delle sedute di allenamento tramite video grazie anche al nostro giocatore Coletti laureato in scienze motorie”.



Diesse, il vostro campionato? ”Il nostro campionato è stato più che positivo fino al momento della sospensione per il Covid19, siamo contenti di quello che si stava creando, siamo arrivati lì bastava poco per arrivare sulla cima, al momento primi in campionato e in finale di coppa che a nostro avviso è frutto del buon lavoro fatto, anche dietro le quinte”.



Quali decisioni verranno prese? ”Sembra certa la sospensione definitiva del campionato, mi auguro come tutti che si possa ripartire al più presto soprattutto on un contesto migliore la prossima stagione. Il mio pensiero è che si possa finire il campionato perché vorrà dire che le nostre vite saranno tornate "quasi alla normalità ".



Le conseguenze del dopo Coronavirus? “Le conseguenze ci saranno per il calcio a livello nazionale, figuriamoci per il nostro mondo dei dilettanti. E’ stato un caso eccezionale e ripartire sarà complicato, il governo dovrà sicuramente dare aiuti alle società, senno ci potrebbe essere il rischio di fallimento per la maggior parte delle società”.