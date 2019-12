Romagnano-Monti 3-2, amaranto tornano in testa

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Begotti, Di Benedetti, Perinelli, El Bard, Nardini, Veralli, Canesi, Zoppi, Del Sarto, Domenici, Giulianelli (Franchi, Lazzeri, Bertoneri, Bevilacqua, Dell'Amico, Coletti, Lombardini, Sparavelli, Mosti) All. Alberti

MONTI: Gerali, Pellegrini, Reburati, Coraci, De Angeli, Galloni, Saisi, Malatesta, Madeddu, Orsoni, Cresci (Barbasini, Puppi, Cortesi, Borghetti, Chelotti, Reburati, Sadiq) All. Della Zoppa

RETI: 30' Saisi, 37' Canesi, 48' Canesi, 53' Perinelli, 54' Saisi



ROMAGNANO- Il Romagnano vince tra le mura del "Raffi" e raggiunge il Podenzana in testa alla classifica. Per i locali in campo dal primo minuto il nuovo acquisto Marco Begotti (foto), portiere classe '90 che vanta 85 presenze in Serie D e negli ultimi anni nei dilettanti con Pontremolese, Pietrasanta e Tirrenia.



Bella partita con molte azioni da rete e molti gol. A passare in vantaggio sono gli ospiti di Della Zoppa con Saisi al minuto 30. L'ispirato Canesi dopo sette giri di lancette rimette il risultato in equlibrio. Nei primi 8 minuti della ripresa succede di tutto: Canesi porta in vantaggio i locali firmando la doppeitta personale, Perinelli triplica e Saisi, anch'esso al secondo centro, accorcia. Nonostante la grande volontà il Monti non riesce a recuperare, al triplice fischio il risultato è di 3-2 per i locali.