Romagnano, mercoledì semifinale di Coppa

Si gioca al "Raffi" in notturna. Chi vince la finalissima passa in Prima Categoria

Seconda Categoria - Domani sera riflettori accesi al "Raffi" di Romagnano dove la squadra di casa di mister Alberti scenderà in campo per giocarsi la semifinale di Coppa Toscana in gara unica (in caso di parità si giocheranno i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità accederà alla finale la squadra che gioca in trasferta). Gli amaranto riceveranno il Castelnuovo Val di Cecina, formazione attualmente quarta nel Girone F.



Ricordiamo che la finale si disputerà allo Stadio "G. Bozzi" di Firenze venerdì 12 aprile, contro la vincente tra Gallianese-Pietà 2004, e la vincitrice acquisirà il diritto alla promozione in Prima Categoria.