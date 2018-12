Romagnano, Luca Bardini: `Bilancio più che positivo`

Il ds analizza la sua squadra e i campionati di Seconda e Prima Categoria. Poker al Cerreto? "Noi bravi ma passivo troppo pesante"

Seconda Categoria - Ospitiamo oggi nel salotto virtuale di Calcio Massa Carrara il direttore Sportivo del Romagnano Luca Bardini, il quale fa una disamina sull’andamento della squadra durante il campionato di Seconda Categoria, guardando inoltre al panorama calcistico locale.



Luca, una vittoria quella con il Cerreto che ha ridato morale alla squadra dopo il pareggio contro la Fivizzanese?

"Si, era importante prendere a tutti i costi i tre punti in una sfida che non era di certo facile. Il Cerreto di mister Bertelloni infatti aveva fermato sia Pietrasanta che Corsanico. Siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni avute nella seconda frazione di gioco, anche se obiettivamente il passivo è stato troppo pesante. Per una volta abbiamo finalizzato meglio le azioni offensive, cosa che altre volte ci è riuscito meno".



Se vogliamo trovare un difetto al Romagnano è stato proprio quello di non aver chiuso le partite durante questo girone di andata...

"E’ vero quello che dici, purtroppo talvolta non abbiamo avuto quella cattiveria giusta, ma il bilancio fino a adesso è senz’altro più che positivo. Siamo a giocarci le zone alte con squadre fortissime come Corsanico e Pietrasanta e tutto questo mentre siamo alle prese con una miriade di infortuni. Mister Alberti sta facendo un lavoro egregio: pensate che non è mai riuscito a schierare la solita formazione per due gare di seguito causa infortuni. A oggi abbiamo fuori per lungo tempo giocatori importanti come Bruni e Lombardi, inoltre mancheranno ancora per un po’ di tempo Kabashi e Dell’Amico, alle prese con fastidiosi infortuni. Mosti e Veralli stanno entrando adesso in condizione, Domenici e Biasi sono squalificati e infortunati, Lombardini è un mese che stringe i denti. In tutto questo Alberti e i ragazzi sono stati bravissimi a sopperire alle difficoltà speriamo in una maggior fortuna nel 2019. A Fiumaretta quando vinsi in Liguria ho avuto due infortuni in tutta la stagione, massimo di un mese. Se hai sempre a disposizione tutta la rosa è molto più semplice".



Fino a adesso come sta andando l’esperienza a Romagnano?

"Direi bene, la piazza è vogliosa. Roberto e Andrea Pucci stanno facendo grandi sacrifici per la squadra e ai ragazzi e allo staff non manca nulla. Stiamo lavorando anche per il futuro, puntando su tanti ragazzi della juniores allenati magistralmente da Luigi Bertolini. Ci sono ragazzi classe 99 come Fall Lamine, Fall Vieux, Leopaldo e Michelucci (in gol domenica) che sono in pianta stabile in prima squadra. Grossi e Borzoni inoltre, due portieri del 2000, hanno davanti un sicuro avvenire".



Guardando il campionato, è una lotta a tre?

"La classifica dice cosi, ma questo è un campionato dove si può vincere con tutti e perdere con tutti. Dalla terz’ultima posizione alla quarta/quinta la classifica è cortissima. Tutte le squadre si sono rinforzate, basta vedere Monti e Filattierese ma anche Podenzana e altre. Ogni domenica se vai in campo scarico o convinto di fare una passeggiata perdi punti e in un campionato cosi pesano. Alla fine vincerà chi farà meno errori".



Per il resto, guardando la prima categoria toscana, un campionato che conosci bene, ti sorprende il grande campionato di Fossone e Serricciolo? Mentre la tua ex squadra Tirrenia arranca...

"Non mi sorprende affatto anzi. Il Fossone è guidato da un allenatore con la A maiuscola come Massimiliano Incerti e Pasciuti ha allestito un’ottima squadra. Per quel che riguarda il Serriciolo sono davvero dispiaciuto per Matteo Tarrico. La sua grande professionalità ha portato la piazza lunigianese a crescere a dismisura e il grande campionato che sta facendo è merito di chi ha allestito la squadra. Della Tirrenia sono dispiaciuto, ma ho già spiegato la scelta di lasciare a Agosto".



Tentato da eventuale ritorno in Liguria?

"Seguo con attenzione i campionati liguri e auguro alla Tarros dei miei ex giocatori e del mio amico Storti di risalire la classifica il prima possibile. Ma lo ripeto, sto bene a Romagnano e in testa ho solo questo.

Concludo facendo i migliori auguri di Buon Natale a tutti i lettori di Calcio Massa – Carrara, ma soprattutto a tutta la redazione. La rivista on-line è un assoluto punto di riferimento per il calcio dilettantistico e sarebbe difficile farne senza".