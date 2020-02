Romagnano in semifinale di Coppa

Seconda Categoria - Corsagna: Pellegrini, Pieroni, Lotti, Lucchesi, Signori, Dinucci, Martino, Serafini, Martinelli, Papera, Bertoncini (Cheli, Eramnazi, Bertolacci, Olivieri, Castelli, Paganelli, Pieri

Romagnano: Begotti, Di Benedetti, Coletti, Dell’Amico, Nardini, Veralli, Lombardini, Domenici, Del Sarto, Costa, Canesi (Cinacci, Zerbetto, Bevilacqua, Mannella, Sparavelli, Mulinacci) All. Alberti

Reti: 45’ p.t Lombardini, 32’ s.t. Lombardini



BORGO A MOZZANO- Un esaltante Romagnano batte per 2-0 il Corsagna nel quinto turno di Coppa Toscana e strappa il ticket per le semifinali, previste per i primi di marzo.



Partita perfetta per gli amaranto che con un gol per tempo chiudono la pratica, grazie al grande protagonista Lombardini autore di entrambi i gol. Siamo allo scadere di primi 45 quando il bel filtrante da sinistra verso destra di Costa arriva all’attaccante il quale di sinistro rasoterra trafigge Pellegrini. Al 32’ della ripresa ancora Lombardini la mette sotto la traversa con un eurogol su punizione