Romagnano, il ds Bardini si dimette

Seconda Categoria - Fulmine a ciel sereno in casa Romagnano. A pochi giorni dall'inizio della preparazione alla nuova stagione il direttore sportivo Luca Bardini ha deciso di mettersi da parte. Il direttore, come sempre molto diplomatico, non ha voluto entrare nel dettaglio ma è sembrato molto deluso e nello stesso tempo sicuro della sua scelta.



Di seguito la dichiarazione: "Rassegno le due dimissioni irrivevocabili da direttore sportivo del Romagnano per incompatibilità con il progetto tecnico. Tuttavia desidero ringraziare con tutto il cuore il Presidente Roberto Pucci, con cui ho lavorato davvero bene. Inoltre devo ringraziare i dirigenti Silvano Mosti, Claudio Marchini, Giovanni Martinucci e Simone Iacopini, l'allenatore della juniores Luigi Bertolini e il suo collaboratore Nicola Bertolini, con i quali mi sono trovato benissimo sia dal lato umano che dal lato sportivo. Adesso ho voglia di staccare la spina. Dopo 4 anni ricchi di soddisfazioni con Antica Luni, Real Fiumaretta, Tirrenia e Romagnano vorrei prendermi un periodo di riposo e staccare con il pallone. Dispiace solo non essere riuscito a conquistare la Prima Categoria con il Romagnano perché la società più di tutti avrebbe meritato questo traguardo".