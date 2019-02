Romagnano, il ds Bardini: `Andare vicino a un obiettivo conta solo a bocce`

E ancora: "Domenica sarà una gara difficile ma ce la giocheremo"

Seconda Categoria - Ai microfoni virtuali di Calcio Massa Carrara il ds del Romagnano Luca Bardini, giovane ma preparato direttore che nelle ultime due stagioni ha vinto un campionato di Prima Categoria a Fiumaretta e ha raggiunto con la Tirrenia un'importante salvezza. Bardini è soddisfatto del percorso del Romagnano e del passaggio alla semifinale di coppa Toscana di due giorni fa, ma sa che la sua squadra può vincere e non si accontenta solo delle belle prestazioni.



Cosa hai da dire sul passaggio del turno di Coppa a Tirreria? "Sono felice perché è stata una grande impresa. Abbiamo ottenuto una vittoria contro una squadra che in campionato e in coppa non aveva mai perso in casa. Dopo un primo tempo in cui abbiamo subito l'iniziativa avversaria, nella seconda frazione di gioco la squadra ha messo in campo cuore e attributi. Il pareggio di Lopez al 90' è stato meritato e nei supplementari abbiamo tirato fuori ancora più energie. Adesso però bisogna stare calmi e con i piedi ben piantati per terra. Non abbiamo ancora fatto niente e andare vicino a qualcosa conta solo nelle bocce e non nel calcio".



Quanto puntate su questa competizione? "Da subito uno degli obiettivi della nostra stagione era quello di andare avanti in questa importante competizione. Ma lo ripeto, il cammino è ancora lungo, davanti ci sono ancora due grandi montagne da scalare e serve tutto quello che abbiamo messo in campo a Tirrenia. Ma ora testa al campionato fin da subito".



Domenica trasferta per voi fondamentale sul campo del Pietrasanta, per riaprire il campionato... "Sarà una gara difficilissima contro una vera e propria corazzata della categoria. Hanno una rosa completa in tutti i reparti e sono guidati da un allenatore che ha già trionfato a Torre del Lago. Se in campo metteremo la qualità e gli attributi visti mercoledì potremo giocarcela, ma non sarà semplice anche perché mercoledì abbiamo speso moltissimo".



Quando potrà influire la partita di coppa finita al 120°? "Come ho detto mercoledì è stata una gara dispendiosa sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Tuttavia è anche vero che in 4 giorni si riesce facilmente a trovare gli stimoli per una gara così importante. Il campo del "Buon Riposo" è molto grande e favorirà i nostri avversari ma, se noi sapremo mettere in campo gli attributi e se riusciremo a imporre il nostro gioco, nulla e precluso".



Infermeria e squalifiche? "Mancherà sicuramente Menchini, che è alle prese con un fastidioso problema, e anche i lungodegenti Bruni e Lombardi. Altri ragazzi non sono in perfette condizioni e andranno monitorati fino a domenica. Purtroppo non è stata una stagione fortunata dal punto di vista degli infortuni ma speriamo di avere più fortuna da qua in fondo all' anno".



Un voto a Alberti e alla squdra fino ad oggi inquesta stagione... "Da insegnante dico sempre che la valutazione conta quando si arriva allo scrutinio finale. Adesso è presto per tirare bilanci. Il Romagnano può giocarsela con tutti se i ragazzi vanno in campo concentrati, andando a imporre subito il ritmo alla partita. Se questa squadra va in campo deconcentrata può perdere punti con tutti. Ricortola e Monzone sono due esempi tipici. Ma sono convinto che stiamo maturando e certi errori non si ripeteranno piu. Concludo ringraziando tutto lo staff di Calcio Massa Carrara perché offre un servizio fondamentale per tutto il movimento calcistico della provincia".