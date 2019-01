Romagnano, il dg Pucci: `Al 2019 chiedo un po’ più di fortuna`

Il direttore della terza in classifica fa il punto sulla sua squadra

Seconda Categoria - A due giorni dalla trasferta di Monti, che darà il via al girone di ritorno del campionato di Seconda Categoria, abbiamo intervistato il direttore generale del Romagnano Andrea Pucci che ci fa una disamina sulla situazione positiva che sta vivendo la sua squadra:



Ciao Andrea, domenica uno stop a Podenzana. Punto guadagnato o due punti persi? "Innanzitutto volevo fare i complimenti e un saluto a tutto lo staff di calcio Massa Carrara. Per quanto riguarda domenica non direi assolutamente due punti persi. Abbiamo incontrato un'ottima squadra e in salute che nel mercato di riparazione si è rinforzata molto. È stata un partita molto fisica e con un campo difficile. Poco calcio giocato e questo ci penalizza molto. Quindi merito agli avversari. Poi come sai bene non è mai facile affrontare la gara subito dopo la sosta. Quindi posso ritenermi abbastanza soddisfatto del risultato. Anche se, con il pareggio del Corsanico con il Filvilla, la vittoria ci avrebbe permesso di chiudere il girone di andata a solo un punto della vetta".



La vetta comunque è a soli 3 punti. Meglio stare dietro in scia e aspettare il passo falso, o stare davanti con tutte le prossioni del caso? "Certo stare in vetta è sempre bello. Però penso che sia altrettanto difficile condurre un intero campionato al primo posto con tutte le pressioni che porta. Posso risponderti che dall’inizio del campionato ad oggi noi non ci siamo mai stati. Nel caso arrivasse il nostro momento faremo di tutto per non mollare più quella posizione. "



Inizia il girone di ritorno, cosa deve fare il più il Romagnano per arrivare davanti a tutti? "Vero sta per iniziare il girone di ritorno. Ma prima di affrontare questo argomento vorrei affermare che sono molto soddisfatto di come la mia squadra ha chiuso il girone di andata. Siamo terzi, a soli tre punti dalla vetta, dietro due ottime squadre come Pietrasanta e Corsanico e siamo sempre dentro la Coppa, che per noi è importante. Tutti questi risultati ottenuti con molteplici infortuni a lungo termine tra i quali giocatori importanti come Biasi, Dell’Amico, Kabashi, Lombardini, Mosti e Veralli. Quindi colgo l’occasione per fare i complimenti al mio Staff con il quale abbiamo assortito una rosa molto numerosa, e alla squadra, un gruppo fantastico che non ha fatto accorgere a nessuno delle numerose assenze. Rispondendo alla tua domanda, al 2019 chiedo un po’ più di fortuna. Avere una rosa al completo per affrontare il girone di ritorno in modo da centrare i nostri obbiettivi. Rimanere dentro i play off con qualche sogno nel cassetto e andare il più lontano possibile in Coppa. "



Domenica seconda trasferta consecutiva sul campo del Monti, che partita sarà? "Per quanto concerne la partita di domenica sappiamo benissimo che sarà una gara molto difficile. Un ambiente caldissimo, affrontiamo una squadra che si è rinforzata in attacco e che non perde ormai da tre domeniche consecutive. A noi mancheranno i soliti Biasi e Kabashi infortunati e il nostro metronomo Poggi squalificato. Cercheremo comunque di fare risultato per iniziare al meglio il nostro girone di ritorno e trovarci in una buona posizione allo scontro diretto con il Corsanico di domenica prossima."