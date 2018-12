Romagnano, il “condottiero” Alberti: «Sarà un girone di ritorno ancora più difficile»

Gli amaranto sono terzi in classifica a soli tre punti dalla capolista Sporting Pietrasanta

Seconda Categoria - Come da pronostici il suo Romagnano 2.0 è tra le candidate alla vittoria finale insieme a Sporting Pietrasanta e Corsanico. La classifica non mente e nelle ultime giornate il gruppetto a tre sembra in fuga, ma l’esperto mister Paolo Alberti non esclude sorprese nel girone di ritorno, visti gli importanti acquisti dal mercato invernale di molte squadre “minori”.



Mister domenica vittoria sofferta a Mulazzo ma l'avete spuntata, come hai visto la tua squadra?

"Una vittoria molto sofferta su un campo difficile e contro un ottima squadra, ben disposta in campo che ci ha messo in seria difficoltà soprattutto nel primo tempo meritando il momentaneo vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo alzato di più il baricentro pressando gli avversari nella loro trequarti e trovando subito il pareggio ma nel nostro momento migliore siamo andati di nuovo sotto, e qui la differenza l'ha fatta il gran carattere e il non mollare mai dei miei Ragazzi che sono riusciti a ribaltare una situazione veramente difficile, perché l'ennesimo svantaggio avrebbe tagliato le gambe a chiunque".



La sfida sembrerebbe a tre, tra voi Corsanico e Sporting, anche se la Fivizzanese è in agguato e proprio domenica scenderà la Raffi per giocarsi la partita della vita...Che sfida sarà?

"Il campionato è ancora molto lungo visto che non siamo neppure al giro di boa, però fino ad oggi la corazzata Pietrasanta ha dimostrato di avere qualcosa in più. Inoltre mi dicono che ha appena preso anche l'attaccante Federico Tosi, che per la categoria è un vero lusso.

Per quanto riguarda invece la sfida di domenica ci aspetta una gara molto difficile per il grande valore del nostro avversario. Una squadra ben costruita dal ds Trasatti e magistralmente guidata da mister Poggi. Una rosa composta da ottimi giocatori tra cui il grande Ayoub (non me ne vogliano gli altri) un amico con cui ho condiviso lo scorso anno, una indimenticabile stagione, nonostante le mille difficoltà".



Poi affronterete Cerreto e Podenzana, due squadre che si sono rinforzate come molte altre. Si prospetta un girone di ritorno più difficile...

"Il Cerreto lo incontreremo subito dopo la Fivizzanese mentre poi ci sarà di mezzo la sosta prima salire al “Panigaccio” per affrontare il Podenzana. Si, col mercato di riparazione molte squadre si sono rinforzate e quindi sarà un girone di ritorno ancor più difficile perché sono arrivati tanti giocatori di categoria superiore come Soldani, Salku, Biagioni, Magnani, Tornaboni, Trapani ecc... che fanno salire ancor di più il livello".



Passando al mercato, ti servirebbe qualcuno per completare la tua rosa?

"Mi basterebbe non perdere più nessuno per infortunio e recuperare il prima possibile alcuni ragazzi. Durante la preparazione abbiamo perso, e credo per tutto l'anno, Bruni e Lombardi, per grave infortunio al ginocchio, ad inizio campionato Veralli, per il collaterale, e Mosti, per il tallone, i primi di novembre capitan Dell'Amico, infortunio alla caviglia, e un paio di domeniche fa Kabashi, anche lui per il collaterale".



Rispetto a due anni fa credi che il livello del torneo si sia alzato?

"Credo di sì... penso che il livello di questo campionato si sia alzato rispetto a quello di un paio di anni fa. Quest'anno sembra più una piccola prima categoria dove non ci sono squadre materasso e le squadre di media-bassa classifica hanno alzato molto il loro livello."