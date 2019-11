Romagnano, `highlander` Nardini e Veralli per i tre punti

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Grossi, Coletti, Perinelli, Dell'Amico, Nardini, Veralli, Canesi, Zoppi, Del Sarto, Costa, Domenici (Lazzeri, Bordigoni, Giulianelli, Bertoneri, Mosti, Di Benedetti, Mannella, Sparavelli, El Bard) All. Alberti

FORTIS CAMAIORE: Raffaelli, Costagli, Dalle Luche, Maguina, Rossi, Lari, Paoli, Dini, Ojiaku, Luisotti, Mallegni (Gozzani, Pardini, Giannecchini, Pardini, Barzotti, Bianchini, Pardini, Farnocchia, Giordani) All. Palmerini

RETI: 36' Nardini, 56' Veralli



FOSSONE- Non delude il Romagnano di Alberti, con un inequivocabile 2-0 rimanda battuta la quotata Fortis Camaiore e mantiene la vetta. Dopo la prima mezzora di studio, si sblocca il risultato con il gol di "highlander" Nardini (foto a sinistra) che con la dinamicità di un fuoriquota riceve l'assist di Costa e porta in vantaggio i suoi. Il gol del raddoppio (56') è dell'altro difensore Veralli (foto a destra), ancora servito Costa, oggi in versione assistman.



Con questa vittoria il Romagnano rimane in testa al girone solitario, seguito dalla coppia Podenzana-Lido di Camaiore a -2. Amaranto che a differenza delle rivali ha una partita in meno, contro il Ricortola, che sarà recuperata mercoledi 13 novembre sera (Via Delle Pinete, ore 20,30). Con il risultato pieno potrebbe portarsi a +5, margine importante dopo sole 9 giornate.