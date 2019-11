Romagnano-Fortis è il match clou

Seconda Categoria - Inizia la seconda parte del girone di andata del campionato di Seconda Categoria dove a guidare la classifica è la coppia Romagnano-Lido, seguita a due lunghezze dall’Atletico Podenzana e a tre dai lucchesi della Fortis Camaiore.



Torneo dove regna l'equilibrio, basta vedere che nel giro di 4 punti sono coinvolte ben otto squadre. Il calendario presenta oggi la capolista Romagnano di bomber Costa (foto) contro la terza forza del girone Fortis, match d’alta quota dove in palio c’è il primo posto. L’altra capolista Lido sale al “Don Bosco” per il delicato test contro i dragoni di mister Luigi Della Zoppa, in netta ripresa dopo i due recenti successi consecutivi. Per i lunigianesi la gara non disputata al “Deste” di domenica 3 in casa dell’Attuoni è stata fissata per mercoledi 20 novembre con inizio alle 20,30. In “agguato” c’è l’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli (foto) che è deciso a proseguire nell’ottima striscia positiva: al “Panigaccio” arriva il Monzone, club già incontrato in due occasioni, nel quadrangolare pre campionato in memoria dell’ex presidente del Podenzana Rollando Rocchi e in coppa toscana. Quindi le due compagini si dovrebbero conoscere bene sia nei temi tattici e nelle caratteristiche dei singoli, la sfida si preannuncia importante, i locali cercano l'aggancio in vetta, gli ospiti di mister Rossano Brizzi vogliono rimanere agganciati al carro delle prime posizioni.



Appaiati alle lucchesi Sp.Viareggio e Sp.Forte dei Marmi i neroazzurri di Michele Dati che hanno a disposizione la gara interna, sulla carta agevole, contro i lunigianesi del Barbarasco, attualmente fanalino di coda del girone.

Si presentano al quanto insidiosi gli impegni dell’Attuoni e del Ricortola: il club di mister Augusto Secchiari scende in versilia ospite dello Sporting Forte dei Marmi, i locali arrivano da un trend positivo fatto di tre vittorie e un pareggio; i neroverdi di Fini sono ospiti della medicea dell'amico Mencatelli per un matchs icuramente scoppiettante. Buona opportunità per i gialloverdi di Filattiera, ricevono la visita dei lucchesi dello Sporting Bozzano che non sta andando per niente bene, due punti soltanto nelle prime giornate del torneo.





Programma gare, arbitro di domenica 10/11/2019 (ore 14,30)



Atl.Carrara-Barbarasco (“Fossa”, Nicola Lazzareschi di Lucca)

Podenzana-Monzone (Comunale, Alessandro Patanè di Carrara)

Filattierese-Sp.Bozzano (“La Selva”, Marco Tundo di Pisa)

Fivizzanese-Ricortola (Comunale, Jacopo Fontanini di Viareggio)

Monti-Lido di Camaiore (“Don Bosco”, Giulio Frosoni di Pistoia)

Romaganno-Fortis Camaiore (“Fossone”,Andrea D’Orta di Pisa)

Sp.Forte dei Marmi-Atuoni (“Aliboni”, Luca Covassin di Pisa)

Sp.Viareggio-San Macario (Basalari, Martina La Manna di Pontedera)



La Figc regionale nell’ultimo comunicato ha diramato le date, campi e orari dei quattro recuperi delle partire rinviate domenica 3 novembre scorso.



Mercoledi 13/11/2019



Filattierese-Fivizzanese (“Selva” ore 14,30)

Momnzone-Sporting Viareggio 86 (“Giannetti” ore 15,°°)

Ricortola-Romagnano (Comunale, ore 20,30)



Mercoledi 20/11/2019



Attuoni Avenza-Monti (“Paolo Deste” ore 20,30)