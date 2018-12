Romagnano-Fivizzanese 2-2, parità ma con molte polemiche

Pucci (Romagnano): "Sono veramente indignato, mai visto un arbitraggio così scandaloso". Trasatti (Fivizzanese): "Alla fine credevamo nella vittoria ma non sarebbe stato giusto"

Seconda Categoria - Romagnano Fusani, Perinelli, Menchini, Bertoneri, Biasi (41' Nardini, 46' Mosti), Veralli, Lopez, Poggi, Costa (Tenerini 84'), Domenici, Di Benedetti (64' Lombardini). A disp.: Grossi, Fall, Leopaldo, Coletti, Tenerini, El Bard. All.: Alberti.

Fivizzanese: Ippolito, Riani, Conti, Bertoli, Simonelli, Ceragioli (64' Bianchi), Youssefi, Rubino, Barbieri (60' Pigoni), Crocetti (Serafini 95'), Tarantola (71' Taffi). A disp.: Gianni, Pasquali L. All.: Poggi.

Arbitro: Marranchelli di Pisa

Reti: Crocetti 15', Lopez rig. 29', Crocetti 93', Lombardini rig. 97

Note: espulso Domenici al 95'



ROMAGNANO- Finisce in parità l'atteso derby d'alta quota del "Raffi" tra i locali di mister Alberti e gli ospiti del montignosino Poggi. Bella partita, resa entusiasmante negli ultimi ben 7 minuti di recupero, con due reti, un rigore non dato e un'espulsione che hanno causato molte polemiche a fine gara.



Sblocca il risultato la Fivizzanese con un bel gol di Crocetti che sfrutta al meglio una sponda di Tarantola. Locali che pareggiano grazie a un calcio di rigore conquistato da Lopez, fallo di Bertoli, e realizzato dallo stesso Lopez. Nella ripresa un buon Romagnano che attacca molto ma sale in cattedra il portiere mediceo Ippolito che si oppone con grandissime parate a tutte le offensive avversarie.



Quando la partita sembrava destinata all'1-1 finale succede di tutto. Al 91' il direttore di gara non vede un rigore sacrosanto a favore dei locali, per fallo su Domenici, e sullo sviluppo della stessa azione annulla una rete in dubbio fuorigioco. Nell'azione successiva, bomber Crocetti porta avanti gli ospiti, sfruttando una respinta su un tiro di Bianchi. Dopo la rete l'arbitro espelle Domenici per proteste. All'ultimissimo minuto di recupero il Romagnano trova un rigore, anch'esso inesistente, per trattenuta in area da una punizione laterale che Lombardini realizza per il 2-2 finale, questa volta tra le proteste della Fivizzanese.



Di seguito le parole dei due direttori Andrea Pucci e Crisiano Trasatti:



Pucci (Romagnano): "Sono veramente indignato. Mai visto un arbitraggio così scandaloso. Ci ha penalizzato tutta la partita, costantemente, fuori giochi, rigori non dati. Non ha visto un rigore al 90' sull'1-1 che probabilmente ci avrebbe dato la vittoria, poi un'espulsione e all'ultimo secondo ci ha regalato il pareggio concedendoci un'altro rigore inesistente. Assurdo".



Trasatti (Fivizzanese): "Sono pienamente soddisfatto della prestazione dei miei. Per come si era messa credevamo nella vittoria ma essendo sincero non sarebbe stato giusto. Sull'1-1 c'era un rigore per loro sacrosanto, ma anche il rigore del pareggio finale era inesistente. Ora testa a domenica col Corsanico. Faccio i complimenti ai miei ma anche tanti complimenti al Romagnano di Alberti"