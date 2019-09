Romagnano-Filattierese 4-0, amaranto super

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Grossi, Di Benedetti, Nardini (61' Coletti), Dell'Amico (63' Bertoneri), Bevilacqua, Veralli, Canesi (81' Mosti), Zoppi (87' Stocchi), Del Sarto (52' Domenici), Costa, Giulianelli (Franchi, Bordigoni, Lazzeri, Sparavelli) All. Alberti

FILATTIERESE: Zannoni, Bernieri, Moscatelli (75' Reburati), Vegnuti, Manfredi (38' Pagani), Filippi, Bellacci (64' Cerutti), Amadei (56' Chakir), Mori, Pettazzoni, Bellini (22' Mosti) (Sordi, Martinelli, Sangare, Pezzoni) All. Maurelli

RETI: 9' Canesi, 16' Costa, 51' Costa, 91' Domenici



CARRARA- Un Romagnano in grande spolvero cala il poker alla Filattierese e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Partita mai in discussione nella quale dopo 16 giri di lancette i locali sono sopra di due reti con Canesi e Costa. Nella ripresa la musica non cambia, ancora Costa e Domenici nei minuti di recupero suggellano il trionfo.



La prima occasione del match è per i gialloverdi di mister Maurelli che dopo 2 minuti si trovano a tu per tu con Grossi che è bravo a deviare con le gambe. Gli amaranto reagiscono immediatamente e iniziano a produrre gioco, mettendo in difficoltà la retroguardia lunigianese, apparsa poco lucida e fuori condizione. Al nono, dopo un paio di occasioni pericolose, Romagnano in vantaggio con Canesi che riceve una bella palla dal fondo di Del Sarto e deposita in rete con un preciso diagonale. Dopo 7 minuti da un errore grossolano in uscita della difesa ospite, l'infallibile Costa riceve al limite dell'area, si libera del marcatore e trova l'angolo basso che vale il 2-0. I ragazzi di Alberti appaiono fisicamente preparati e ben organizzati e continuano a produrre gioco e occasioni, la più ghiotta capita a Dell'Amico che dal limite dell'area spara alto. La Filattirese cresce nel finale del primo tempo e da due incursioni sulla destra arrivano cross pericolosi, ma Pettazzoni e Mori sono poco precisi. Dopo 6 minuti della ripresa Costa, sicuramente l'arma in più dei suoi, sale in cattedra e da posizione defilata la pianta all'incrocio come se non ci fosse un domani. Partita decisamente in cassaforte per il Romagnano che al 91' trova la quarta rete con Domenici con un bel tiro da fuori area.



Gli altri risultati di giornata:



Podenzana-Atletico Carrara 2-2

Fortis Camaiore-Attuoni 4-1

Lido di Camaiore-Ricortola 1-0

Monti-Sporting Bozzano 7-4

Monzone-San Macario 3-0

Sp. Forte Dei Marmi-Fivizzanese 2-1

Sporting Viareggio-Barbarasco 3-0