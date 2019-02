Romagnano-Filattierese 2-0, Lombardini affonda i gialloverdi

L'attaccante amaranto è il gran protagonista con due missili imparabili all'incrocio dei pali

Seconda Categoria - Romagnano: Fusani, Di Benedetti, Coletti, Dell'Amico, Nardini, Veralli, Lopez, Poggi, Costa, Domenici, Lombardini a disp. Franchi, Michelucchi, Kabashi, Mosti, Biasi, Perinelli, Tenerini, Bertoneri, El Bard. All. Alberti

Filattierese: Cattaneo, Mazzeo, Vagnuti, Caroli, Tornaboni, Cariati, Bernieri, Belini, Mori, Moscatelli, Trapani a disp. Pezzoni, Reburati, Caroli, PAgani, Chakir, Martinelli, Cerutti, Filippi. All. Cassiani

Reti: 18' Lombardini, 71' Lombardini



ROMAGNANO-: La mina vagante del girone di ritorno Filattierese non riesce nell'impresa sul campo della terza forza del torneo Romagnano. Al termine dei 90 minuti i locali di mister Alberti chiudono con un bel 2-0 grazie alla doppietta di Lombardini. Due gol fotocopia di pregevole fattura: il primo dopo 18 giri di lancette con un missile terra area da fuori area che si insacca all'incrocio; il secondo al 71', uno due con Dell'Amico e altro siluro all'incrocio.



Vittoria che fa accorciare a 7 punti il divario del Romagnano sulla capolista Sporting Pietrasanta, fermato da un pareggio sul campo del Mulazzo. Per la Filattierese una sconfitta che la riporta in 13° posizione, ma non cancella quanto di buono fatto in questo girone di ritorno.