Romagnano fa cinquina

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Begotti, Di Benedetti, Nardini, Dell'Amico (65' Benassi), Bevilacqua (63' Bertoneri), Veralli, Canesi, Zoppi, Del Sarto (51' Giulianelli), Costa (78 'Mosti), Lombardini (81' Stocchi) (Borzoni, Perinelli, Domenici, Coletti, Sparavelli) All. Alberti

SPORTING FORTE DEI MARMI: Federigi, Vernau, Mussi, Pelliccia, Prosperi, Pelagatti, Cipollini, Grillotti, Maggi, Landi, Lorenzi (Baldini, Apetroaei, Coppede, Garofalo, Luisi, Sangalli, Maggi, Meucci) All. Picchi

RETI: 7' pt. Costa, 34' pt. Del Sarto, 9' st. Lombardini, 13' st. Del Sarto, 88' Stocchi (rig.)



ROMAGNANO- Tutto sin troppo facile per il Romagnano del "condottiero" Alberti (foto) nella prima di ritorno. Contro la sesta forza del girone gli amaranto chiudono con un roboante 5-0, mandando un chiaro segnale alle due inseguitrici Podenzana e Atletico Carrara: "sarà dura stargli dietro in questa seconda parte di torneo".



Pronti via e al 7' Costa sblocca le marcature su assist di Lombardini. Il Romagnano gioca e cerca il raddoppio che arriva puntuale al minuto 34: questa volta è Del Sarto che riceve da Nardini e mette dentro. Il terzo arriva a inizio ripresa con Lombardini, servito molto bene da Costa. Quattro giri di lancette e Del Sarto realizza la doppietta e cala il poker. Dopo la girandola di cambi, il neo entrato Stocchi, a due minuti dal termine, si procura e realizza il quinto gol che chiude l'incontro.