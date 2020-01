Romagnano e Podenzana trasferte insidiose

Seconda Categoria - La capolista Romagnano sale a Filattiera con l’intento di conservare il primato, gara sulla carta agevole per gli amaranto di mister Alberti, vista la classifica, ma la "Selva" è un campo caldissimo e portare a casa punti da li è sempre dura. Il club del “panigaccio” scende alla “Fossa dei Leoni” in casa del sorprendente Atletico Carrara per un match di alta classifica: i neroazzurri di Michele Dati vogliono dare continuità alla striscia positiva dei sei risultati utili, i lunigianesi di mister Yuri Angeli devono trovare il risultato positivo per rimanere ins cia della capolista.



Il Monzone è sceso dal podio dopo il turno di riposo, scavalcato dall’Atletico Carrara corsaro a Viareggio, il team della Valle del Lucido riprende il cammino scendendo in casa del San Macario (temibile tra le mura amiche), i lucchesi stanno lottando per uscire dal girone dei play out.



Incrementano la classifica i neroverdi del Ricortola dopo il colpaccio in casa dei “cugini” dell’Attuoni, in settimana il team di Alessandro Fini è uscito a testa alta dalla coppa toscana nel match di Romagnano, Murgese & soci nella terza gara in sette giorni sono decisi a riscattare la prova del “Raffi” contro i versiliesi del Lido per il terzo incontro della stagione, nei precedenti match una vittoria per parte coppa compresa.



Sgranando la graduatoria la terza lunigianese che incontriamo sono i dragoni del Monti, con il successo nel derby contro la Fivizzanese si sono portati a due punti sopra il girone dei play out. Thomas Orsoni e compagni hanno un compito abbordabile sul rettangolo del fanalino di coda del campionato Sp.Bozzano, test che dovrebbe servire a risalire la corrente per posizioni lontane da eventuali agganciamenti da sotto.



Al confine del girone pericoloso ci sono gli avenzini dell’Attuoni reduci dallo scivolone interno contro il Ricortola, per Giorgio Da Pozzo & soci al secondo impegno casalingo serve un pronto riscatto, urge fare punti, una sola lunghezza sopra le tre pericolanti è troppo poco e assai rischioso, contro i lucchesi della Fortis Camaiore quindi servirà la migliore Attuoni.



Scendendo ancora verso il basso appaiate al penultimo posto c’è la coppia Fivizzanese-Filattierese, i medicei di Marco Mencatelli, usciti sconfitti allo scadere nel derby, ospitano al comunale lo Sporting Forte dei Marmi per un esame da superare anche con la sufficienza.



Programma gare, arbitro di domenica 19.1.2020 (ore 14,30)



Atletico Carrara-Atl.Podenzana (“Fossa” , Matteo Tofacchi di Livorno)

Attuoni-Fortis Camaiore (Paolo Deste, Simone Cremonini di Pisa)

Filattierese-Romagnano (“Selva”,Alessio De Marco di Lucca)

Fivizzanese-Sp.Forte dei Marmi (Comunale, Marco Di Spigno di Livorno)

Ricortola-Lido di Camaiore (Ricortola,Lorenzo Danesi di Pistoia)

San Macario-Monzone (San Macario,Leonardo Lombardi di Pontedera)

Sp.Bozzano-Monti (Rontani Bozzano,Emanuele Taddei di Empoli)

Riposa: Sporting Viareggio