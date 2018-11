Romagnano, direttore Pucci: «Siamo un ottimo gruppo di lavoro»

Amara sconfitta con la Stella Rossa ma il direttore è soddisfatto della sua squadra

Seconda Categoria - Sconfitta inaspettata del Romagnano del mister Alberti nella partita casalinga contro l'abbordabile Stella Rossa. Ottimo primo tempo degli amaranto che passano in vantaggio con Costa dopo 17 minuti, su assist di Lopez, e nel corso della gara hanno più di un occasione per raddoppiare. Poi negli ultimi otto minuti due disattenzioni che regalano agli ospiti una vittoria ormai insperata. Romagnano che comunque rimane in piena zona playoff e a 3 punti dalla capolista Sporting Pietrasanta.



Abbiamo contattato il direttore generale Andrea Pucci che ci fa il punto sul progetto Romagnano 2.0:



Complimenti per questo buon inizio di stagione. Com'è vedi la situazione a Romagnano dopo queste prime 9 giornate?



"Ti ringrazio per avermi dato la possibilità di esprimere un mio giudizio sulla situazione. Sono contento e penso di meritarmelo, visto che in questi 4 anni che sono a Romagnano (2 da DS e uno da DG, con periodo di pausa nella scorsa stagione) penso che abbiamo costruito una bella realtà. Il primo anno vincendo il campionato, e l’anno successivo facendo comunque una buona prima. Poi per problemi di lavoro l'anno scorso non sono potuto essere presente, e quando le cose partono male è difficile rimetterle apposto. Però da quella retrocessione ho preso tanta forza per programmare il nuovo progetto Romagnano 2.0. Con gli acquisti di Luca Bardini e Paolo Alberti, di tutto lo staff e l’aiuto del nostro presidente Pucci Roberto, penso di aver creato un ottimo gruppo di lavoro. Abbiamo iniziato presto a fare la squadra e questo ha portato vantaggi, uno perché la squadra dal punto di vista atletico sta molto bene, e qui ringrazio il preparatore atletico Tommaso Coletti, due perché è un gruppo fantastico e nel calcio il gruppo è fondamentale".



Domenica però sconfitta con la Stella Rossa, cosa è successo?



"Per quanto concerne la partita di domenica c’è molto rammarico perché a 10 minuti dalla fine eravamo primi in classifica, mentre in soli 10 minuti ci siamo ritrovati quarti. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, forse uno dei migliori, con tante occasioni anche nel secondo tempo. Unico rammarico di non aver chiuso la gara e nel finale abbiamo pagato cari due episodi. Detto ciò non c’è da piangere sul latte versato ma cercare di non perdere più punti sul finale così. Poi c’è anche da dire che la fortuna non sta girando tanto dalla nostra parte, visto i molti infortuni, da ultimi Kabashi e Lombardini nella gara di ieri".



Domenica derby e poi...



"Si domenice derby. Il Ricortola ha bisogno di punti e sono sicuro che venderà cara la pelle. Inoltre ci aspetta un calendario difficile perché poi abbiamo il Filvilla, Mulazzo, Fivizzanese e Cerreto. Quindi non sarà facile ma dobbiamo affrontare partita per partita".



Obiettivo campionato?



"La società ha costruito una squadra per cercare di arrivare nella zona alta della classifica, ovvero play off, ma dato che il livello è molto alto so che sarà molto difficile".



Mercato?



"Per quanto riguarda il mercato non vogliamo fare grosse operazioni. Il nostro vero mercato, vista la numerosità della rosa, sarà riuscire a trattenere tutta la squadra. Unico sforzo verrà solo fatto se si presenta un'occasione per una punta e diciamo che qualche idea già l’abbiamo".