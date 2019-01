Romagnano-Corsanico 0-1, la capolista allunga

Sfortunato Romagnano che attacca e crea occasioni ma sono gli ospiti a vincere

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Fusani, Di Benedetti, Perinelli (74' Coletti), Dell'Amico (55' El Bard), Nardini (81' Monaco), Veralli, Lopez, Poggi (45' Tenerini), Costa, Domenici, Lombardini (a disp. Grossi, Menchini, Mosti, Michelucci, Fall). All. Alberti

CORSANICO: Negrari, Mannini, Gemignani, Crosinelli, Tomei, Manfredi, Galli, Acquilante (81' Bertuccelli), Simonini (88' Raffaelli), Mallegni (a disp. Crovara, Simonini, Rossi, Acquilante, Ricci, Ceciarini) All. Farnocchia

RETE: 11' Mallegni



ROMAGNANO- Il big match di Seconda Categoria va alla capolista Corsanico che con grande cinismo porta a casa tre punti d'oro che mandano i massesi a -6 e lo Sporting Pietrasanta (1-1 con la Fortis) a -2. Mastica amaro il Romagnano per una partita che non meritava assolutamente di perdere ma colpevole di poca precisione sotto porta.



Partono subito forte i locali che si vedono annullare un gol per dubbio fuorigioco dopo 4 minuti e sviluppano un paio di azioni interessanti, ma gli ospiti alla prima occasione passano in vantaggio con un grandissimo gol di Mallegni che da 20 metri la mette sotto la traversa. Da li in poi il Romagnano attacca e va vicino al gol più volte, le occasioni più importanti con Costa e Lombardini, ma gli ospiti, grazie anche alla giornata di grazia del portiere Negrari, tengono il vantaggio e rischiano di raddoppiare alla mezzora con Simonini, bravo Fusani a buttarsi sui piedi dell'attaccante.



Nella ripresa i locali continuano a spingere e sfiorano la rete in apertura con Costa, su punizione, e Lopez, ancora Negrari dice di no su un tiro centrale, ma gli arancioni di mister Farnocchia (foto) con il passare dei minuti credono sempre più nel risultato e riescono a ottenerlo senza più grossi rischi. Brutta sconfitta per il Romagnano che sicuramente nell'ultimo quarto di gara ha pagato la dispendiosa partita di coppa di mercoledi sera.