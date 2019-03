Romagnano-Castelnuovo 1-2, sfugge la finalissima

Amaranto sconfitti con una rete subita al minuto 94

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Fusani, Di Benedetti, Perinelli, Dell'Amico, Nardini, Veralli, Lopez, El Bard, Costa, Domenici, Kabashi (a disp. Franchi, Michelucci, Monaco, Mosti, Bertoneri, Coletti, Tenerini, Fall, Leopaldo) All. Alberti

CASTELNUOVO VDC: Landi, Nardi, Toti, Carmignani, Castellani, Malossi, Brondi, Gherardi, Cascinelli, Strangio, Saccardi (a disp. Crocetti, Ladu, Crocetti, Trasciatti, Cigni, Fedi) All. Vesciano

RETI: 48' Strangio, 51' Domenici, 94' Cascinelli



ROMAGNANO- La semifinale di Coppa Toscana va al Castelnuovo Val di Cecina. Ospiti che passano in vantaggio con una grande girata al volo di Strangio dopo 3 minuti della ripresa. Reagisce il Romagnano che dopo 3 giri di lancette pareggia con Domenici. La rete della vittoria ospite arriva a un minuto dal termine con Cascinelli, bravo ad agganciare una palla lunga in area e trafiggere Fusani.



La squadra cecinese passa così in finale dove incontrerà la Gallianese che questo pomeriggio ha battuto per 2-0 il Pietà 2004.