Romagnano-Barbarasco 3-0, amaranto sempre in testa

Seconda Categoria - ROMAGNANO Grossi, Di Benedetti (76' Perinelli), Coletti (70' Nardini), Dell'Amico, Bevilacqua, Veralli, Canesi, Zoppi, Del Sarto (79' Mosti), Costa (84' El Bard), Domenici (74' Giulianelli) (Borzoni, Bordigoni, Lazzeri, Sparavelli) All. Alberti

BARBARASCO: Cavalierdoro, Lunini, Ruggeri, Cipollini, Giansoldati, Ture (71' Polloni), Gerali M., Gerali P., Magnanini (74' Gabrielli), Bondi, Borzonasca (Casciari) All. Giorgi

RETI: 1' Dell'Amico, 26' st Costa, 38' st Costa



La capolista Romagnano non tradisce le aspettative e liquida il rimaneggiato Barbarasco con un secco 3-0. Amaranto che dominano la classifica con 13 punti in 5 partite, appaiati con il Lido Di Camaiore, oggi vincente per 3-2 contro il Monzone. Per il Barbarasco c'è poco da scherzare: 0 punti e conseguente ultimissima posizione, urgono rinforzi per la neo promossa lunigianese che, visto il tragico primo mese, rischia di essere una meteora della categoria.



Passando alla partita, i locali di mister Alberti (foto) passano al primo minuto con Dell'Amico servito da Canesi. Dopo un primo tempo senza tante emozioni, la ripresa si apre con un Barbarasco più pimpante che a sprazzi mette i locali in difficoltà. Alberti capisce il momento no e dopo la girandola di cambi mette al sicuro il risultato con la doppietta del solito protagonista Costa.



Di seguito gli altri risultati di giornata:



Podenzana-Bozzano 1-0

Fivizzanese-Atl. Carrara 0-1

Fortis Camaiore-San Macario 3-0

Lido di Camaiore-Monzone 3-2

Monti-Ricortola 0-2

Sp. Viareggio-Attuoni 3-0

Sp. Forte Dei Marmi-Filattierese 4-1