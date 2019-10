Romagnano-Attuoni 0-0, pareggio giusto

Seconda Categoria - ROMAGNANO: Grossi, Nardini, Di Benedetti, Dell'Amico, Veralli, Bevilacqua, Giulianelli, Zoppi (60' Domenici) Canesi, Costa, Del Sarto (Coletti, Perinelli, El Bard, Bertoneri, Bordigoni, Mosti, Sparavelli, Franchi) All. Alberti

ATTUONI AVENZA: Tovani, Corsi (85' Dell'Amico L.), Menconi (85' Tognozzi), Pappagallo, Dell'Amico D., Musetti (60' Maccarone), Borghetti, Agnesini, Pierami (65' Ussi), La Porta, Esposito (Caro, Prampolini, Lucetti, Da Pozzo) All. Secchiari



FOSSONE- Impresa dell'Attuoni di mister Augusto Secchiari che frena la capolista Romagnano. Una partita finita giustamente in pareggio, nella quale il team avenzino è riuscito a non far giocare la corazzata di mister Alberti.



I risultati di giornata:



Atletico Carrara-Filattierese 2-3

Podenzana-Ricortola 1-1

Fivizzanese-Bozzano 3-1

Lido Di Camaiore-San Macario 3-0

Monti-Monzone 2-1

Forte Dei MArmi-Barbarasco 3-2

Sp. Viareggio-Fortis Camaiore 1-1