Romagnano-Atletico Carrara, Bigarani: `Sarà una partita importante`

Assenti? "Non badiamo agli assenti, siamo una famiglia, con noi sono tutti titolari"

Seconda Categoria - Domenica 3 febbraio al "Raffi" di Romagnano si gioca il derby tra i padroni di casa e l'Atletico Carrara di mister Sergio Bigarani. Marmiferi che stanno attraversando un ottimo momento e con sette risultati utili consecutivi si sono portati con prepotenza in zona play off. Al contrario il Romagnano viene da due sconfitte, ha perso il contatto con la vetta e non può permettersi di perdere altri punti. Sintetizzando, partita assolutamente da non perdere.



Di seguito le parole di Bigarani che, soddisfatto, analizza il momento positivo della sua squadra:



Mister Bigarani, come avevi previsto nell'ultima intervista di dicembre, l'Atletico ha ripreso a viaggiare alla grande. Sette risultati utili consecutivi e zona play off raggiunta..."Quest'anno non mi aspettavo una partenza cosi a rilento come abbiamo fatto nei primi mesi, però sapevo che prima o poi saremo venuti fuori. So il valore dei miei ragazzi, so che quando iniziamo a giocare e arrivano le partite dure andiamo sempre alla grande e per questo sono orgoglioso. Ora è un bel momento, vincere aiuta in tante cose, stiamo lavorando bene, speriamo che duri ma sono fiducioso".



Domenica altro derby contro la corazzata Romagnano nel sintetico del "Raffi". Che partita sarà? "Sono convinto che sarà una partita importante. Il Romagnano è una squadra veramente forte, secondo me è la squadra più attrezzata per vincere il campionato. Sono sicuro che da qui alla fine faranno veramente bene. Quindi andremo a incontrare una grande squadra, ma noi come sempre lotteremo senza paura e venderemo cara la pelle".



Come vedi questo campionato. Rispetto agli altri anni il livello è più alto? "Il campionato di quest'anno è molto livellato, c'è molta qualità ma non vedo grande differenza dagli scorsi. Ci sono squadre che lo scorso anno non hanno fatto bene e che quest'anno volano, ma il livello secondo me non è più alto".



Assenti per domenica? "Qualche assente c'è ma non vogliamo abili. Siamo un grande gruppo e non badiamo agli assenti, con noi sono tutti titolari. Voglio ribadire che all'Atletico Carrara nessuno prende stipendi, vengono tutti gratis, siamo una famiglia, siamo sempre tutti insieme. Mancherà Guadagni per squalifica, ma abbiamo Ricci che è un ragazzo dell'under bravo, dobbiamo verificare le condizioni di Puntelli ma all'occorrenza giocherà il ragazzo dell'under".