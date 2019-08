Romagnano, Alberti: `Obiettivo salvezza`

Seconda Categoria - E' come sempre sincero e diretto il navigato allenatore del Romagnano Paolo Alberti, uno dei guru del calcio di categoria degli ultimi anni. Rispetto alla passata stagione la società della "famiglia Pucci" ha ridimensionato i piani e in rosa non figurano più molti elementi che hanno fatto la storia delle sue formazioni. Il tecnico non dimentica e ringrazia, ma guarda avanti e "coccola" il reso della squadra che, a vedere dai nomi (dei quali alcuni non ancora svelati), appare ancora molto competitiva...



Partiamo dagli obiettivi. Che campionato sarà quello del Romagnano? "Per questa stagione la società ha ridimensionato i piani e l'obiettivo primario è affrontare un campionato tranquillo, cercando di evitare le paludi della zona play-out".



Sono partiti giocatori importanti? "Si, non fanno più parte della rosa ragazzi di valore come Biasi, Lopez, Lombardini, Monaco, Tenerini, il giovane Michelucci, senza dimenticare Poggi, Kabashi e Fusani che oltre ad essere giocatori di indiscusso valore erano dei leaders molto importanti all'interno dello spogliatoio. Colgo l'occasione per ringraziarli pubblicamente per quello che hanno fatto e dato sia a livello di campo ma ancor di più sotto l'aspetto umano che tante volte viene trascurato invece di essere messo davanti a tutto soprattutto in queste categorie".



Giocatori molto validi, ma si dice che la squadra sia sempre di buon livello.... "E' vero, infatti, nonostante questi innumerevoli addii, sono rimasti in rosa giocatori molto importanti da porre le basi per questa stagione, a partire dal capitano Dell'Amico, alla quinta stagione a Romagnano, che con El Bard, Bertoneri e Domenici compongono il centrocampo; i giovanissimi Grossi, Franchi e Borzoni a difendere i pali, mentre per il reparto difensivo confermatissimi, oltre all'highlander Nardini, Coletti, Mosti, Veralli, Di Benedetti, Perinelli e Menchini (al momento infortunato) ed infine davanti Costa e Stocchi. In più sono stati aggregati al gruppo alcuni ragazzi della Juniores, grazie alla collaborazione del confermatissimo mister Bertolini. Inoltre stiamo ormai definendo diverse trattative con alcuni giocatori di indiscusso valore che si stanno allenando con noi da inizio preparazione".



A che punti è la situazione rifacimento del sintetico al "Raffi"? "Un altro argomento importante. Spero si risolva il prima possibile visto che l'anno scorso ha procurato non pochi fastidi a tanti dei miei ragazzi, causando infortuni a volte gravi che ci ha privato del loro apporto per diversi mesi".



Come vedi il campionato che sta per partire? Chi sono le squadre a tuo avviso più attrezzate? "Per quanto riguarda il campionato lo vedo molto più equilibrato dello scorso anno, anche se non conosco tutte le rose, quasi tutte le squadre si sono rinforzate molto e, alla luce degli ultimi, acquisti sulla carta vedo leggermente favorito il Lido di Camaiore su tutte le altre, subito dietro Atl. Carrara e Atl. Podenzana che, oltre ad aver mantenuto le già forti rose dello scorso anno, sono riuscite ad aggiungere giocatori importanti per la categoria. Un'altra che ha allestito un importante squadra è la Filattierese e spero che possa regalare alla sua grande tifoseria e agli amici della "Selva" un ottimo campionato, perché se lo meritano veramente, per attaccamento e passione che hanno verso quei colori. Come possibile outsider vedo la Fortis Camaiore, mentre la sorpresa del campionato penso possa essere il giovane Ricortola.

Concludo facendo un grosso in bocca al lupo a tutte le società e ai tre amici debuttanti alla guida di Prima Squadra Dati, Fini e il Condor Mencatelli".