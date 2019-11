Romagnano, Alberti: «Lavoro, abnegazione e divertimento»

Seconda Categoria - Avanza la stagione 2019/2020 del campionato di Seconda Categoria. Con domenica 10 novembre si gioca la nona giornata, è ovviamente ancora presto per fare previsioni ma ciò che è garantito è che la capolista Romagnano nei primi due mesi ha dimostrato di essere una "tigna maledetta" per le altre pretendenti al titolo. Cinque vittorie, due pareggi, diciotto gol fatti e due subiti, in testa al girone con una partita in meno. La squadra ha qualità, esperienza, organizzazione, cattiveria e voglia di primeggiare, "macedonia esplosiva" la cui ricetta è nel taschino del "condottiero" Alberti.



Mister un Romagnano più che convincente in testa al torneo. Sei soddisfatto di questo inizio super? "Il campionato è appena iniziato, siamo solo all'ottava giornata e i valori delle squadre devono ancora venire fuori. Siamo sulla strada giusta ma il cammino è ancora lungo e pieno di insidie".



In cosa potete ancora migliorare? "Dobbiamo migliorare ancora molto e in tante cose, ma ho a disposizione un grande gruppo composto da ragazzi fantastici che durante la settimana lavora sodo, facendo molti sacrifici, ed è solo con questo che possiamo migliorare: lavoro e abnegazione con alla base tanto divertimento".



Tutta la squadra sta andando alla grande ma Costa in questo inizio di torneo sembra aver qualcosa in più... Come giudichi il tuo gioiellino? "Premetto che dietro questo suo magic-moment c'è un grandissimo lavoro di squadra. Detto questo, non è che solo in questo inizio Matteo sembra avere qualcosa in più, Matteo ha qualcosa in più. È un giocatore da altre categorie con grandi doti tecniche che ti fa sembrare facile le cose più difficili. Il classico giocatore che ogni allenatore e squadra vorrebbero con sé e quindi siamo fortunati ad averlo con noi e ce lo teniamo ben stretto"



Zero sconfitte e sole due reti subite, non male nemmeno la difesa... "Come per quello che riguarda la fase offensiva, anche per quella difensiva alla base di tutto ci deve essere una grande organizzazione di squadra, a partire dal lavoro sporco degli attaccanti, e in tutto ciò ci riesci solo se le capacità individuali si mettono a disposizione del gruppo. Poi avere all'interno del reparto un giocatore d'esperienza come l'"highlander" Nardini che ha giocato campionati importanti ti aiuta ancor di più".



Fortis Camaiore e recupero con Ricortola, due partite che vi possono fare allungare... "Non solo, in due settimane giochiamo cinque partite, e che partite: affrontiamo domani la Fortis Camaiore poi mercoledì il recupero a Ricortola, domenica 17 a Monzone, mercoledì 20 in coppa con il Podenzana e domenica 24 ospitiamo lo Sporting Viareggio. Dopo aver affrontato questo tour de force andiamo a Lido di Camaiore."



Sembra una lotta a due... "Io penso che questo sia un campionato molto equilibrato dove la differenza la farà la continuità. Penso anche ci siano diverse squadre attrezzate e ben organizzate che lotteranno fino in fondo per il titolo: le versiliesi Lido di Camaiore, Fortis Camaiore e Sporting Viareggio e le "nostre" Atletico Carrara, Monzone e Podenzana"



Vuoi aggiungere qualcosa? "Si... voglio ringraziare pubblicamente le società dell'Atletico Carrara e del Fossone che ci stanno ospitando per le nostre gare "casalinghe". Detto questo spero di tornare al più presto a giocare in casa nostra al "Raffi" di Romagnano, nel nostro Paese, perché è li che deve giocare il Romagnano".