Romagnano, a tu per tu con `Highlander` Nardini: «Dare il massimo in ogni allenamento»

Seconda Categoria - Un'altra importante vittoria per il Romagnano, 1-0 sul campo della Filattierese, che colloca gli amaranto in quarta posizione e a tre punti dalla coppia di testa Sporting Pietrasanta-Corsanico. Ai microfoni virtuali di Calcio Massa Carrara uno dei simboli della squadra di mister Alberti e del calcio dilettantistico degli ultimi ventanni, il classe 1975 Tatiano "Highlander" Nardini. Difensore coriaceo, spigoloso, caratteriale e dotato di un fisico inossidabile, Highlander dopo 26 anni di calcio è ancora protagonista in campo, oltre a mettere al servizio dei compagni tutta la sua esperienza.



Siete a 3 punti dalla vetta e passati in Coppa. Come valuti questo inizio di stagione? "Abbiamo raccolto il massimo dalle tre difficili gare di questa settimana. Il mister e riuscito a sfruttare tutti i giocatori a sua disposizione nel migliore dei modi, questo sicuramente è grazie a un ottimo organico messo a disposizione dalla società, ma anche alla coesione e alla mentalità date dal Mister. La Coppa è un obbiettivo importante e non secondario al campionato, per questo cercheremo di arrivare il piu lontano possibile".



Eri già a Romagnano anche lo scorso anno. Cosa è cambiato? "Sia l'anno scorso che quest'anno eravamo, e siamo, un'ottima squadra per la categoria. La scorsa stagione purtroppo ci sono stati diversi infortuni e vari problemi; quest'anno siamo partiti bene, sicuramente il gruppo che proviene dalla Tirrenia è collaudato e i giocatori aggregati sono stati accolti in maniera eccelsa".



Qual è la forza del Romagnano? "La forza di questo Romagnano, oltre a una società che ci crede, è nel gruppo che sta creando Alberti, credo che continuando ad allenarci in questo modo potremmo toglierci delle soddisfazioni".



E' la prima volta che fai la Seconda Categoria. Hai sentito la differenza di ritmo e intensita? "Sicuramente questo è un campionato non di altissima tecnicita' e tatticita', del resto siamo in Seconda, però ci sono delle buone individualità e qualche squadra che magari potrebbe fare categorie superiori. Con queste dovremo confrontarci, per capire se possiamo andare a vincere questo campionato".



Hai 43 anni, probabilmente sei il più "vecchio" della categoria ma corri ancora come un ventenne. Dove sta il trucco? "Mi lusinghi... Ogni allenamento cerchi di dare il massimo per essere pronto quando chiamato a dare una mano alla causa. Quest'anno il Romagnano ha tre centrali, quattro con me, che secondo il mio modesto parere possono tranquillamente giocare in categorie piu alte (Mosti, Veralli e Biasi) e confrontarmi con loro per me è un piacere, consapevole che con i miei 43 anni potrò dagli una mano a diventare ancora piu forti."