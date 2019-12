Ritiro Barbarasco, meno tre punti a tutte

Il G.S.T. ha disposto che “...tutte le gare in precedenza disputate non abbiano valore per la classifica

Seconda Categoria - Il bollettino federale ha ufficializzato il ritiro del Barbarasco dal campionato di Seconda Categoria, Girone A.



Il G.S.T. ha disposto che “...tutte le gare in precedenza disputate non abbiano valore per la classifica, che verrà formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria ma che, conseguentemente, vedrà la stessa posizionata all'ultimo posto ai fini della formulalegata alla retrocessione".



Di conseguenza tutte le squadre tranne il Ricortola, che appunto avrebbe dovuto giocare domenica prossima con il Barbarasco, sono da considerare con tre punti in meno in classifica