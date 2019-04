Ricortola, una rimonta incredibile

I neroverdi vanno alla pausa pasquale dopo un mese di vittorie che li ha portati addirittura a pensare alla salvezza diretta

Seconda Categoria - In Seconda categoria il Ricortola si gode le meritate vacanze pasquali dopo una rincorsa incredibile che ha visto i neroverdi conquistare diciannove punti nelle ultime sette partite disputate. Un vero e proprio ruolino di marcia degno di una capolista. E pensare che ad un certo punto della stagione la squadra sembrava ormai spacciata ad una triste retrocessione in Terza Categoria ed invece è successo quello che puo' essere sicuramente denominato un "miracolo" sportivo.



Una netta e decisa inversione di tendenza e sono cominciate ad arrivare vittorie su vittorie e la classifica attualmente vede i neroverdi a quota 30 punti al loro attivo con la zona salvezza diretta che dista appena una lunghezza. Dopo la pausa per le festività pasquali il Ricortola sarà atteso sul terreno della Filattierese in un match delicatissimo in quanto i lunigianesi, con 34 punti non sono ancora matematicamente salvi e quindi non potranno concedere grandi regali ai neroverdi. Ultima gara stagionale della regular season poi quella interna sul rettangolo di gioco di via delle Pinete contro il Lido di Camaiore che, per la forbice è al momento escluso dai playoff ai quali seono invece ormai destinati sia il Corsanico che il Romagnano. Ancora 180' a disposizione della formazione massese quindi per arrivare a centrare un obiettivo che solo due mesi fa sembrava pura utopia.



Questa la situazione di classifica del girone A di Seconda categoria alla pausa festiva. Sporting Pietrasanta 65 (promosso in Prima categoria), Corsanico 56, Romagnano 56, Lido di Camaiore 44, Atl.Podenzana 40, Atletico Carrara 40, Fivizzanese 37, Monzone 37, Filvilla 36, Filattierese 34, Stella Rossa 31, Ricortola 30, Mulazzo 30, Monti 27, Fortis Camaiore 26, Cerreto 22.



______________

Nicola Morosini