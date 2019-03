Ricortola, un mese d´oro

I neroverdi sembravano spacciati ma quattro vittorie nelle ultime quattro partite hanno dato gas e morale

Seconda Categoria -

E' un super Ricortola. Nel campionato di seconda Categoria il club neroverde sembrava ad un certo punto della stagione essere praticamente spacciato ma un'incredibile serie record di vittorie nelle ultime partite ha di fatto rimesso in piedi le speranze di salvezza. Quattro match quattro vittorie, dodici punti in un mese ed ora la classifica comincia a sorridere dopo tante difficoltà e risultati negativi che avevano caratterizzato la prima parte del torneo. Ricortola che prima ha vinto in casa per due a zero con la Fivizzanese per andare poi ad espugnare la domenica successiva il difficile terreno del Filvilla per uno a zero . Un'altra vittoria tra le mura amiche nel derby con il Cerreto battuto col largo punteggio di quattro a zero e poi l'ultima perla ovvero il successo in rimonta per tre a uno di domenica scorsa al Raffi in casa edi cugini del Romagnano. Dodici punti che danno piu' di una boccata d'ossigeno ed allo stesso modo fanno aumentare il morale nello spogliatoio che mai quest'anno era stato cosi' euforico. Adesso per la squadra passata nelle mani di mister Brizzi cinque partite fino al termine della regular season tutte da giocare con la stessa determinazione per arrivare all'obiettivo. Domenica prossima i neroverdi ospiteranno al campo di via delle Pinete la formazione lunigianese del Monti che in questi giorni ha visto le dimissioni del tecnico Bartolini. Gara non facile considerato il momento negativo che sta attraversando il Monti ma pur sempre uno scontro diretto per le zone basse. Successivamente Ricortola che sarà impegnato in casa del Corsanico per poi affrontare a domicilio l'Atletico Carrara. Ultima trasferta poi a Filattiera e congedo casalingo con il Lido di Camaiore.