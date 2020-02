Ricortola-Podenzana 0-2, `panigacci` ancora in pista

Seconda Categoria - RICORTOLA:: Murgese, Cola, Vanni, Angeloni, Mannucci, Veralli, Pedrinzani, Gallone, Russo, Pezzetti, Stocchi (Ambrosini, Spallanzani, Ricci, Brizzi, Sacchetti, Michelucci, Barotti, Scarci, Casali) All. Fini

PODENZANA: Barbieri, Chiappucci, Bertipagani, Moscatelli, Ariani, Bonini, Lopez, Lombardi, Manassero, Guadagnucci, Gnoffo (Manzato, Centofanti, Gerali, Mazzini, Viaggi, Cimoli) All. Angeli

RETI: 35' Gnoffo, 36' s.t Lopez (rig.)

NOTE: 35' s.t. espulso Veralli (R) per doppia ammonizione



RICORTOLA- Il Podenzana di mister Angeli (foto) vince contro una delle squadre più in forma del momento e rimane (-1) in scia della capolista Romagnano. Vittoria doveva essere e vittoria è stata in Via Delle Pinete, a sbloccare il risultato ci pensa il numero 11 Gnoffo: al minuto 35 riceve in area, si libera con un dribling del diretto marcatore e con un preciso esterno la mette sotto l'incrocio. Il Ricorola lotta e ci prova in tutti i modi ma il tabellino dei marcatori cambia ancora in favore degli ospiti: a 15 dal temine da un contrasto tra due giocatori scaturisce il penaly trasformato dal cecchino Lopez. Podenzana che la prossima domenica osserverà il turno di riposo mentre il Ricortola cercherà l'impresa sul campo delle capolista Romagnano.



I risultati di oggi



Attuoni-Romagnano 0-4

Filattierese-Atletico Carrara 0-3

Fortis Camaiore-Sporting Viareggio 2-0

Monzone-Monti 2-0

Ricortola-Podenzana 0-2

San Macario-Lido Di Camaiore 0-2

Sp. Bozzano-Fivizzanese 0-0



Classifica: Romagnano 44, Podenzana 43, Atletico Carrara 39, Monzone 39, Lido Di Camaiore 34, Fortis Camaiore 31, Ricortola 30, Fivizzanese 26, Sp. Forte Dei Marmi 26, Sp. Viareggio 26, Monti 22, San Macario 21, Attuoni 17, Filattierese 15, Bozzano 6.