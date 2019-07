Ricortola, Murgese resta in neroverde

Seconda Categoria - Nel miracolo salvezza della passata stagione è stato uno degli assoluti protagonisti con parate importantissime nelle gare decisive.



Di conseguenza fino aggi sono molte le sirene che hanno suonato, e non solo nel massese, ma il classe ‘98 Andrea Murgese ha deciso di sposare la causa neroverde e senza esitazioni ha comunicato che rimarrà a Ricortola anche per la stagione 2019/2020.



Grande soddisfazione nella sede di Via Delle Pinete per una conferma decisiva che risolve il problema porta al neo mister Alessandro Fini. A breve verranno comunicati gli altri movimenti in entrata e in uscita.