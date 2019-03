Ricortola-Monti 2-0, neroverdi inarrestabili

Con la quinta vittoria consecutiva i soldati neroverdi di Brizzi vincono lo scontro diretto e raggiungono la diretta avversaria a quota 26

Seconda Categoria - RICORTOLA: Murgese, Veralli, Fabbiani, Vanni, Cola, Angeloni, Pedrinzani, Petrocchi, Ginocchi, Ascenzi, Suzuki (a disp. Belloni, Spadoni, Cima, Mannucci, Giovannetti, Bertuccelli, Marangoni, Francis) All. Brizzi

MONTI: Gerali, Fregosi, Sadiq, Schiavone, Caldi, Galloni, Salku, Malatesta, Chelotti, Giromini, Pellegrini (a disp. Botti, Saccomani, Barbarini, Saisi, Madeddu, Mazzini) All. Della Zoppa

RETI:: 7' Petrocci, 49' Petrocchi



RICORTOLA- Incredibile Ricortola. Con la quinta vittoria consecutiva i soldati neroverdi di Brizzi vincono il pesantissimo scontro diretto col Monti e lo raggiungono a quota 26 in tredicesima posizione. Quando mancano 4 gare dal termine Angeloni e compagni vedono la salvezza diretta a soli 4 punti (Filattirese, Monzone e Filvilla, appaiate a 30 punti): impensabile fino a poco più di un mese fa, quando erano ultimissimi e dati già per spacciati. Eroe di giornata bomber Petrocchi con un gol per tempo.



Turno veramente complicato per entrambe quello di domenica prossima: il Monti infatti ospiterà la capolista Pietrasanta mentre il Ricortola andrà a far visita alla seconda Corsanico.