Ricortola, mister Fini: `Sono pronto per questa sfida`

Seconda Categoria - Alessandro Fini e Luca Ambrosini Nobili sono i volti di un Ricortola che non ha paura del nuovo che avanza. Il primo è stato scelto come tecnico della Seconda Categoria.



“E' la mia prima esperienza alla guida di una prima squadra dopo aver fatto il secondo sia in questa categoria che in Eccellenza – racconta il mister, fresco di patentino Uefa B - e credo di essere pronto per questa sfida. Iniziare da Ricortola, dove ho giocato e conosco sia l'ambiente che il gruppo di giocatori sarà più facile. Ho già fatto una riunione coi ragazzi; ho una rosa giovane e motivata che stiamo cercando di migliorare con qualche innesto mirato”.



Proprio sul fronte mercato si sta muovendo Ambrosini Nobili. “Lo abbiamo avuto alcuni anni con noi come dirigente accompagnatore – lo presenta il presidente Alfredo Maggiani – e ne abbiamo apprezzato la correttezza, l'educazione e la professionalità. Crediamo che abbia le capacità per svolgere questo ruolo”.



Luca Ambrosini Nobili si occuperà della definizione della rosa della prima squadra e di quella della Juniores Provinciale che sono entrambe in fase avanzata. Il Ricortola saluta con affetto Marco Tarantino che ha scelto una nuova avventura ed ha deciso di sostituirlo sulla panchina della Juniores col veterano Marco Vignali, già da due anni nel proprio organigramma tecnico.