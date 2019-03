Ricortola, la resurrezione neroverde

Vincendo il derby i ragazzi di Brizzi agganciano il Cerreto. La salvezza non è più un miraggio

Seconda Categoria - Non è più in miraggio la salvezza in Via Delle Pinete. "Al bar" è da più di un mese che il Ricortola è data per spacciata, ma nelle ultime tre partite sono arrivati 9 punti che hanno riportato con prepotenza la truppa di Brizzi in piena corsa per la salvezza. La vittoria di ieri sul Cerreto di mister Bertelloni, alla più che preoccupante quinta sconfitta consecutiva, ha permesso ai neroverdi di agganciare proprio i blucerchiati, e con 20 punti rientrare nel gruppetto di 4 che avranno accesso agli spareggi per non retrocedere.



Passando al derby di domenica, non si esagera se si dice che è successo di tutto: 3-2 arrivato al 96' con 4 espulsioni e un rigore sbagliato. Apre le danze l'esperto bomber locale Ginocchi ma Biagini allo scadere del primo tempo ristabilisce la parità. A inizio ripresa il Cerreto ribalta con Manfredi ma al 63' perde Ledda per espulsione. La partita si innervosisce e il direttore di gara, Ogliormino di Piombino, estrae altri due rossi, uno per parte (Biagini e Spallanzani). Il Ricortola, in superiorità numerica, attacca ma la grande occasione del doppio vantaggio è del Cerreto con un rigore: Manfredi si fa ipnotizzare da Belloni. La legge del calcio vuole che a 4 dal 90' il neo entrato Pedrinzani ristabilisce la parità e al 96' Petrocchi mette dentro l'incredibile palla del 3-2.



Tabellino



RICORTOLA: Belloni, Veralli, Cola, Antonini, Fabbiani (60' Pedrinzani), Angeloni, Spallanzani, Giusti, Vanni, Ginocchi, Stocchi, Suzuky (46' Petrocchi) (a disp. Murgese, Ascenzi, Mannucci, Brizzi, Giovannetti, Marangon, Frnacis) All. Brizzi

CERRETO: Tonarelli, Ledda, Mosti, Gabrielli, Venturini, Spallanzani, Raffaelli (88' Michelucci), Gassani, Biagini, Pucci, Manfredi (a disp. Elisei, Romano) All. Bertelloni

ARBITRO Ogliormino di Piombino

RETI: 29' Ginocchi, 46' Biagini, 52' Manfredi, 86' Pedrinzani, 96' Petrocchi

ESPULSI: 63' Ledda, 77' Biagini e Spallanzani, 97' Vanni.