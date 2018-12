Ricortola in difficoltà, Bertelloni: «Imparare a capire i momenti della gara»

Domenica prossima con la Filattierese servono punti, poi la sosta per far rientrare i vari infortunati

Seconda Categoria - Girone di andata negativo per il Ricortola, anche ieri uscita sconfitta (2-1) dal difficile campo dell'Atletico Carrara di mister Bigarani. L'ultima vittoria dei neroverdi risale alla prima di campionato contro la Fortis Camaiore (3-2), dopodichè la sorte ha girato le spalle con diversi infortuni ai giocatori più rappresentativi e un bilancio di 5 pareggi e 7 sconfitte, con relativa penultima posizione in classifica (8pt).



La società ha cercato di correre ai ripari e col mercato di dicembre sono arrivati un difensore, un portiere e due attaccanti (Vanni, Bellini, Russo e l'ex Tirrenia e Montingoso Petrocchi). A questi punti per la truppa di mister Paolo Bertelloni diventa decisivo centrare un risultato positivo nell'ultima gara del 2018, fissata per domenica 23 dicembre, quando in Via Delle Pinete arriverà la diretta concorrente Filattierese, terzultima con 10 punti ma in netta ripresa. Poi con la sosta di Natale potranno essere recuperati tutti i degenti per provare la risalità nel girone di ritorno.



Di seguito le parole di mister Bertelloni:



Mister, come è andata la partita? "Purtroppo è andata male, il risultato ci penalizza perché abbiamo fatto una partita alla pari, ma finché non avremo la maturità per capire i momenti della gara sarà sempre dura. Dobbiamo sbrigarci perchè purtroppo il tempo a disposizione è sempre meno".



Avete avuto molti infortuni in questo girone di andata. Come siete messi? "Per gli infortunati, probabile rientro di Spallanzani, Angeloni credo che andrà a dopo le feste, Pedrinzani vicino al rientro, anche se dobbiamo vedere come proteggere la mano. Per Cima sarà ancora un po' lunga".