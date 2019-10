Ricortola, Fini: “Ho ricevuto risposte positive”

Seconda Categoria - Un Ricortola in serie positiva, due vittorie importanti che hanno proiettato la formazione neroverde nelle zone tranquille della graduatoria. In Via Delle Pinete si respira serenità e la fiducia nel lavoro del neo mister Alessandro Fini (foto) è totale, visto l'ottimo lavoro che sta facendo.



Mister Fini, due vittorie consecutive che vi fanno uscire dalle paludi della classifica e vi fanno ben sperare per il proseguo. Come è stato l'impatto con la categoria? ”Ovviamente quando inizi una cosa nuova ci sono sempre delle difficoltà ed è facile commettere errori, però mi piace e ci sto mettendo tutto l’impegno possibile per far bene”.



In cosa deve ancora migliorare il tuo Ricortola? ”Dobbiamo migliorare in fase di possesso palla: in certe situazioni siamo troppo frenetici nel cercare le soluzionim, altre volte invece perdiamo un tempo di gioco per un tocco di troppo”.



Di cosa invece sei contento? ”La cosa positiva di questa squadra è che in sette partite tra Coppa e Campionato ho fatto sette formazioni diverse, tutti sono partiti almeno una volta titolari e ho ricevuto risposte positive da parte di tutto il gruppo”.



Domenica arriva il Viareggio. Serve una grande prestazione... ”Domenica ci aspetta una partita tosta perché il Viareggio è una squadra forte e organizzata e verrà a Ricortola sicuramente per vincere”.



Siete perfettamente a metà classifica. Con una vittoria potreste ritrovarvi nelle zone nobili... ”Per guardare la classifica è presto, noi rimaniamo fissi e concentrati sul nostro obbiettivo finale la salvezza”.



Infortuni e squalifiche? ”Per quanto riguarda gli indisponibili ho Gallone ai box, per un problema al ginocchio, e Mannucci, non è a disposizione perché in ferie. Per il resto tutti a disposizione”.