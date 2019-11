Ricortola, Fini: `Contro l´Atletico dobbiamo essere perfetti`

Seconda Categoria - Con domenica primo dicembre si entra nell'ultimo mese del girone di andata di Seconda Categoria. Momento complicato per il Ricortola di mister Alessandro Fini che con 10 punti totali si trova infognato nelle "zona danger" della graduatoria. Dopo un buon inizio di torneo, i neroverdi si sono un po fermati e nelle ultime quattro uscite hanno racimolato soltanto un punto. Mercoledi scorso però hanno passato il turno di coppa, qualificandosi al quarto turno, grazie ad una bella vittoria sul campo del Migliarino, dimostrazione che la squadra è presente e battagliera.



Domenica arriva il sorprendente Atletico Carrara, dopodiché tre partite abbordabili: la classifica è corta e con un filotto di risultati positivi la situazione potrebbe capovolgersi.



Mister Fini, un Ricortola un po in difficoltà che viene da due sconfitte consecutive in campionato... "È un periodo che ci viene difficile tutto e cosa più importante abbiamo problemi ad allenarci, perché piove sempre e per questo non possiamo andare nel campo a 11, costretti ad allenarci nel campo a 8. Poi abbiamo fatto quattro partite in due settimane, causa recupero e la Coppa. Questa competizione ci sta dando soddisfazioni però toglie anche tante energie".



Domenica arriva l’Atletico Carrara, squadra che sta attraversando un ottimo momento, cosa dovrete fare per trovare il risultato positivo? "Domenica per fare bene e ottenere un risultato positivo dobbiamo fare una prestazione che sfiori la perfezione, perché loro sono un'ottima squadra, con un allenatore bravo e preparato"



Dopo l’Atletico ci saranno Bozzano, San Macario e Barbarasco e poi la sosta. Tre gare con squadre di bassa classifica che per il vostro girone di ritorno saranno decisive... "Confermo, in queste ultime quattro partite dobbiamo fare punti pesanti, altrimenti il nostro cammino diventerà sempre più in salita".



Lunedì riapre il mercato, si prospettano arrivi e partenze? "Per quanto riguarda il mercato siamo a posto, si aggiungeranno alla rosa Michelucci e Fabbiani che comunque è da agosto che sono con noi".