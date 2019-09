Ricortola-F.Marmi (2-0), Fini: `Ce la siamo cavata bene`

Seconda Categoria - E’ iniziata la stagione 2019-2020 come anteprima all’imminente campionato con i gironi della Coppa Toscana. Nel Gruppo 5 i neroverdi del neo mister Alessandro Fini battono con il classico risultato all’inglese i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, neo promossi in Seconda Categoria, grazie ad un'autorete e al gol di Pedrinzani.



Il caldo non ha fermato le due compagini che si sono affrontate a viso aperto in una gara a lunghi tratti “maschia”. Il team massese inizia con il piglio giusto, dopo un breve periodo di fraseggio Pedrinzani di testa manda a lato su traversone dalla trequarti. Quasi alla mezzora Nicolas Pezzetti prova dal limite la conclusione e fuori di poco. Cinque minuti più tardi arriva il vantaggio: il tiro del fantasista neroverde Pezzetti subisce una deviazione da un difensore e va in rete. Allo scadere della prima frazione Pucci Jacopo ben lanciato spreca una ghiotta occasione, sparando sul portiere in uscita.



Nella ripresa i locali cercano, con l’apporto di forze fresche, di gestire il vantaggio, arginando le folate senza esito dei versiliesi, apparsi imprecisi. A metà del secondo tempo, nell’ennesima ripartenza, arriva il raddoppio di Pedrinzani che non fa altro che depositare alle spalle di Federigi un assist dello scatenato Pezzetti.



Al termine del match le sintetiche parole del mister, nonché ex giocatore del Ricortola, Alessandro Fini sono di giustificato entusiasmo: “Sapevamo di incontrare una squadra “tosta”, che gioca bene a calcio, visti i suoi recenti risultati. Noi nonostante le assenze di pedine determinanti per il nostro gioco (del tipo Stocchi e l’attaccante Bianchi) ce la siamo cavata abbastanza bene. Speriamo per l’inizio del campionato, che si preannuncia interessante, di recuperare tutti gli assenti di oggi”.



Ricortola-Sporting Forte dei Marmi 2-0

Ricortola: Murgese, Fabbiani, Vanni, Scarci(80’ Bertucelli), Mannucci, Spallanzani, Pedrinzani (76’ Ascenzi), Michelucci (86’ Brizzi), Russo(71’ Casali), Pucci I., Pezzetti (a disp. Ambrosini, Barotti, Gallone, Pucci D.) All. Fini

Sp. Forte dei Marmi: Federigi, Prosperi, Tarabella ( 80’ Consigli), Luisi, Lorenzoni, Coppedeè, Celentano, Landi R. (65’ Pelliccia), Landi G. (59’ Intaschi), Pellizzarri (57’ Folliero), Lorenzi (51’ Lavorini) (a disp. Maggi, Vernau) All. Picchi

Arbitro: Temfack di Pisa

Marcatori: 35’ Lorenzoni (aut.), 72’ Pedrinzani

Notre: Ammoniti Landi e Pelliccia(Sp.F.d.M), Pucci(RI) recupero 1t. 3’ st. 4’+1’



Classifica Girone 5: Ricortola 3, Sporting Forte dei Marmi e Lido di Camaiore 0