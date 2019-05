Ricortola e Filattierese salve!

Nel girone di andata le due erano penultima e terzultima, poi dopo il giro di boa la grande cavalcata

Seconda Categoria - Dopo un girone di ritorno fantastico il Ricortola di mister Brizzi e la Filattierese di Cassiani si sono salvate. Un rendimento stagionale molto simile quello delle due squadre che nel girone di andata avevano deluso e preoccupato i propri tifosi, soprattutto la Filattierese partita con ambizioni importanti.



Molte sconfitte che facevano presagire al peggio e che le avevano portate al giro di boa rispettivamente in penultima e terzultima posizione. Il cambio d'allenatore (Cassiani per Bambini a Filattiera, Brizzi per Bertelloni a Ricortola), nuovi innesti a dicembre e il rientro dei parecchi giocatori infortunati hanno coinciso con le vittorie: una trionfale cavalcata che con l'ultima giornata di campionato ha portato alla salvezza per entrambe.



All'ultima fatica di oggi, la Filattierese ha pareggiato con lo Sporting Pietrasanta 3-3 (doppietta di Petazzoni e Schakir), mentre il Ricortola in Via Delle Pinete ha battuto il Lido i Camaiore 1-0 (rete di Vanni)



Di seguito la classifica finale della ultime 7 posizioni: Ricortola 36, Filattierese 35, Stella Rossa 33, Mulazzo 31, Fortis Camaiore 32, Monti 29, Cerreto 22 (in grassetto le squadre ai playout).



Nella foto: festa salvezza del Ricortola.