Ricortola, è fatta per Yari Ragonesi

Ottimo acquisto per la squadra di mister Bertelloni

Seconda Categoria - Il Ricortola vuole uscire dalla brutta situazione in classifica in cui si è venuta a trovare in questi primi mesi di campionato: 8 punti con la salvezza che dista solo 3 lunghezze ma ci vuole un cambio di marcia fin da subito.



Così i neroverdi di mister Bertelloni hanno portato a corte un giocatore top. Si tratta del fantasista classe 1987 Yari Ragonesi, in questa prima parte di stagione alla Torrelaghese. Ragonesi è un centrocampista di qualità assoluta col vizio del gol che prima dell'esperienza in versilia ha fatto molto bene a Monzone, raggiungendo i play off e in Liguria in squadre come Real Fiumaretta (la scorsa stagione), Lerici in Eccellenza, Canaletto in Promozione, Don Bosco Spezia e Ceparana.