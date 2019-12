Ricortola-Atletico Carrara 3-1, neroverdi ritrovati

Seconda Categoria - RICORTOLA: Murgese, Cola, Veralli, Scarci, Mannucci, Angeloni, Pedrinzani, Ascenzi, Bianchi, Pezzetti, Sacchetti (Ambrosini, Spallanzani, Vanni, Brizzi, Russo, Stocchi, Barotti, Antonuccio, Casali) All. Fini

ATLETICO CARRARA DEI MARMI: Grassi, Vanello, Magazzù, Lazzari, Pezzanera, Barbieri S., Barbieri M., Antoniotti, Pucci, Cristiani, Giuadagni (Ambrosini, Giudice, Biagini, Ricciardi, Mussi, Barattini, Bertanelli, MArtinucci) All. Dati

RETI: 47' Pezzanera, 56' Bianchi, 32' Pezzetti, 38' Pezzetti



RICORTOLA- Un grandissimo Ricortola batte in rimonta il quotato Atletico Carrara e si prende tre punti importantissimi in chiave salvezza. Dopo un primo tempo a reti inviolate, gli ospiti di mister Dati passano in vantaggio con Pezzanera, bravo nell'inserirsi su una punizione veloce e mettere in rete. I locali di Fini reagiscono e dopo 9 giri di lancette pareggiano col solito Bianchi su cross di Scarci. I neroverdi ci credono e continuano a spingere. Nell'ultimo quarto d'ora di gioco sale in cattedra Pezzetti che con la doppietta personale regala la vittoria ai compagni.



Per quanto riguarda il vertice della classifica il Podenzana vince con la Fortis e si porta in testa solitaria, grazie al pareggio del Romagnano sul campo del Lido Di Camaiore. Non va oltre il pareggio anche il Monzone di Brizzi, 0-0 casalingo con lo Sporting Forte Dei Marmi.



I risultati di oggi



Attuoni-Fivizzanese 1-1

Barbarasco-Filattierese 0-5

Fortis Camaiore- Podenzana 0-2

Lido Di Camaiore-Romagnano 2-2

Monzone-Sporting Forte Dei Marmi 0-0

Ricortola-Atletico Carrara 3-1

San Macario-Bozzano 2-1

Sp. Viareggio-Monti 2-1



Classifica: Podenzana 27, Romagnano 25, Lido Di Camaiore 24, Monzone 23, Atletico Carrara 22, Sp. Forte Dei Marmi 21, Sp. Viareggio 20, Fortis Camaiore 16 Filattierese 16, Monti 15, San Macario 14, Fivizzanese 13, Ricortola 13, Attuoni 11, Sp. Bozzano 5, Barbarasco 0.