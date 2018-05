Primo colpo Rizzi, mister Bambini vicinissimo alla Filattierese

Con ogni probabilità sarà lui il mister dei gialloverdi per la stagione 2018/2019

Seconda Categoria - Se il buon di si vede dal mattino, la Filattierese la prossima stagione sarà la squadra da battere di Seconda Categoria. Il nuovo direttore Pietro Rizzi che è stato (con grande professionalità e con importanti risultati) presidente del Lunigiana prima, e della Pontremolese poi, è abituato a campagne acquisti per allestire rose nel costoso campionato di Promozione e a quanto pare si è tenuto qualche asso nella manica da portare a Filattiera.



Voci vicino alla società affermano che con ogni probabilità il nuovo mister dei gialloverdi sarà Nicola Bambini, nella stagione appena conclusa al Monti, che andrebbe a sostituire Luigi Della Zoppa (fino a pochi giorni fa sembrava riconfermato) ma come detto non è ancora stata data l'ufficialità.



Oltre al mister spuntano nomi di giocatori di alto livello per la categoria, come il Jolly Luca Caroli, i portiere Negrari e Della Bartolomea, i difensori centrali Manenti e Valentini, l'attaccante Leonardo Cantoni ed altri ancora.



Per quanto riguarda la guida tecnica del Monti, adesso orfana del proprio allenatore, dovrebbe passare ad Andrea Bartolini, ex della Juniores, con il suo "secondo" Luca Costa. A breve ne sapremo di più.