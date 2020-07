Primo colpo Cerreto, torna Soldani

L'attaccante ex Portuale e Camaiore dopo un anno di inattività si è rimesso in gioco con i blucerchiati

Seconda Categoria - La neo promossa Cerreto del presidente Del Freo cala il primo asso. Al primo giorno di apertura del mercato estivo viene reso pubblico l'acquisto del forte attaccante classe 1990 Andrea Soldani. Il bomber ex Portuale e Camaiore, sceso dalle categorie più importanti due anni fa, aveva già avuto una parentesi di quattro mesi con i blucerchiati nella stagione 2018/2019, per poi smettere per motivi di lavoro.



Il ragazzo è dotato di un gran fisico e di forza prorompente, senza dubbio un lusso per la categoria, ma ha sicuramente bisogno di tornare alla forma migliore. Sarà questo il compito del nuovo allenatore, ruolo quest'ultimo ancora mancante ma per il quale la società sta facendo scrupoloso colloqui.