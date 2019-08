Prima uscita della Polisportiva Attuoni

Seconda Categoria - Prima sgambata della stagione per gli avenzini di mister Augusto Secchiari, neo promossi in Seconda Categoria, dopo la vittoria nella finale dei play off contro il San Vitale Candia. La partita mattutina di domenica 25 agosto del “Paolo Deste” contro la San Marco Avenza ha visto il largo successo della formazione del neo mister Massimo Plicanti, maturata soprattutto nella ripresa con i quattro centro firmati dall’esperto Gabriele Doretti (doppietta), Benedetti e Gabrielli. Nella prima frazione gli avenzini di Menconi & soci non hanno sfigurato, i due gol subiti sono stati di Raffo, sugli sviluppi di una punizioe, di Zuccarelli, colpo di testa sotto misura. Nella prima gara di coppa toscana, domenica 1 agosto, la Polisportiva Attuoni sarà di scena alla “Fossa” contro l’Atletico Carrara dei Marmi del neo mister Michele Dati.



Per quanto concerne la stagione alle porte di Seconda Categoria, parla il mister Augusto Secchiari "La sgambata contro una squadra di diverse categorie di differenza è stata per noi un privilegio, è servita per mettere minuti nelle gambe e constatare la condizione atletica dei giocatori che dovranno essere la spina dorsale di tutto il campionato. Le assenze forzate di diversi pezzi come Dell’Amico Daniele, la punta Brugioni, i difensori Pollina e il figlio Matteo,Lucetti e il portiere Tortelli non deve essere un alibi per il risultato ma li ritengo pedine determinanti per il nostro scacchiere. Per quanto riguarda le “mie” favorite per il prossimo campionato, ora che siamo in tempi non sospetti, metto il Lido di Camaiore, lo Sporting Forte dei Marmi e il Viareggio 86, la lunigianese Atletico Podenzana, di cui si parla molto bene, e il Romagnano che la scorsa stagione non dimentichiamo è arrivata alla finale play off. Infine aggiungo come “mina vagante” l’Atletico Carrara. Per il “mio” Attuoni prima arriviamo alla quota salvezza meglio è, il primo obiettivo è riconfermare la categoria appena conquistata".



San Marco Avenza-Attuoni Avenza 6-0

San Marco Avenza: 1° tempo : Lagomarsini, Lucchi, Busnelli, Zuccarelli, Pinelli, Brizzi, Raffo,Mosti D.,Mazzucchello, Vatteroni,Andreoni,

2°tempo: Scolari, Tescione, Scafuri, Zuccarelli, Manzo, Bordigoni, Cucurnia, Magni, Goretti, Benedetti, Gabrielli,All. Plicanti

Attuoni: Tovani, Menconi, Pappagallo, Dell’amico, Corsi, Agnesini, Pierami, Tognozzi,Da pozzo,Prampolini, Esposito(entrati Caro,Tneibat,Bertini) All. Secchiari